Ο David Bowie στο blockchain – Συλλογή NFT με φιλανθρωπικό σκοπό

Τα έργα της συλλογής θα χρησιμοποιούν αντικείμενα που προέρχονται κατευθείαν από τα αρχεία του David Bowie.

Οι διαχειριστές της κληρονομιάς του David Bowie εγκαινιάζουν μία νέα σειρά NFT, με τίτλο «Bowie on the Blockchain», η οποία θα περιλαμβάνει έργα από εννέα διαφορετικούς καλλιτέχνες που θα αποτίουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα θρύλο της μουσικής.

Το «Bowie on the Blockchain» πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του David Bowie Estate, του εγχειρήματος web3 We Love the Arts και του marketplace NFT OpenSea, το οποίο θα φιλοξενήσει τη συλλογή.

Το 100% των κερδών από την πλευρά του David Bowie θα διατεθούν στην CARE, μία μη κερδοσκοπική οργάνωση για την καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας και της πείνας, την οποία υποστηρίζει η χήρα του τραγουδιστή, Iman.

Ο David Bowie, βέβαια, ήταν φανατικός συλλέκτης και θαυμαστής της τέχνης σε όλη του τη ζωή και ο Andrew Keller, συνιδρυτής του We Love the Arts, αποκαλύπτει ότι οι διαχειριστές της κληρονομιάς του ήταν εκείνοι που επικοινώνησαν μαζί του για να βάλουν τον Bowie στο blockchain.

«Όσο περισσότερο σκέφτεσαι για το τι είναι πραγματικά ο χώρος της κρυπτογραφικής τέχνης, τόσο περισσότερο συνειδητοποιείς πόσο μπροστά από την εποχή του ήταν ο Bowie όσον αφορά κάποιους από τους τρόπους με τους οποίους ασχολήθηκε με τους θαυμαστές του – είτε επρόκειτο για το BowieArt, το BowieWorld, το Bowie Bonds, το BowieNet», είπε ο Keller στο Rolling Stone.

«Έκανε και ο ίδιος ψηφιακή τέχνη, και έτσι αυτό που με ενθουσίασε τόσο πολύ ήταν η ιδέα να κάνω τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν όλα αυτά τα πράγματα που πιθανώς δεν σκέφτονται ή δεν γνωρίζουν όταν σκέφτονται τον Bowie, και για εμένα άρχισε να αφορά πραγματικά την παγίωση της κληρονομιάς του στο blockchain και τη δημιουργία όμορφης, ουσιαστικής τέχνης», εξήγησε.

«Το να έχουμε το “γιατί;” ήταν τόσο σημαντικό, και πραγματικά καθοδήγησε κάθε κομμάτι αυτής της διαδικασίας», πρόσθεσε.

Κατά την επιλογή των καλλιτεχνών για το εγχείρημα, ο David Keller είπε ότι ο ίδιος και ο συνεργάτης του, ο κινηματογραφικός παραγωγός Joaquin Acrich, εμπνεύστηκαν από την τέχνη που άρεσε στον David Bowie, καθώς και από τις προσπάθειές του να υποστηρίξει ανερχόμενους και λιγότερο γνωστούς καλλιτέχνες.

Ο μόνος άλλος κανόνας που έθεσαν στον εαυτό τους, όπως σημείωσε ο Keller, είναι ότι οι καλλιτέχνες έπρεπε «να έχουν κάποιου είδους προσωπική σχέση, το οποίο δεδομένου ότι μιλάμε για τον David Bowie δεν είναι και τόσο δύσκολο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη David Bowie (@davidbowie)

Οι εννέα καλλιτέχνες στους οποίους κατέληξαν είναι οι Nadya Tolokonnikova των Pussy Riot, Fewocious, Jake, Defaced, Osinachi, Young and Sick, Lirona, Glam Beckett και Jonathan Wolfe.

Για να γίνουν τα έργα ακόμη πιο ξεχωριστά, όλοι οι καλλιτέχνες είχαν την άδεια να συμπεριλάβουν κάποια «αντικείμενα» που προέρχονται κατευθείαν από τα αρχεία του David Bowie.

«Το αρχείο είναι απλά καταπληκτικό και τόσο απίστευτα ολοκληρωμένο που μπορέσαμε να παρέχουμε κατόπιν αιτήματος τα πάντα, από πίνακες που φιλοτέχνησε ο Bowie μέχρι χειρόγραφες σημειώσεις, σκίτσα σκηνικών ή κοστουμιών, για να τα ενσωματώσουν οι καλλιτέχνες στις παλέτες τους», σχολίασε ο Keller.

«Κάποιοι τα χρησιμοποίησαν απλώς για έμπνευση και κάποιοι έβαλαν στην πραγματικότητα ψηφιοποιημένες εκδόσεις των αντικειμένων από το αρχείο στο έργο τους», είπε.

Ο Andrew Keller περιέγραψε πώς χρησιμοποίησαν οι καλλιτέχνες τα αντικείμενα από το αρχείο του David Bowie για τα έργα τους.

«Ο JAKE δούλεψε με ένα από τα έργα τέχνης του Bowie από τη σειρά D-head. Η Lirona πήρε το αυτόγραφο του Bowie και τα χειρόγραφα δείγματα που της δώσαμε για να γράψει το όνομα του αγαπημένου της άλμπουμ και τα μετέτρεψε σε έναν σχεδόν φωσφορίζον body art για τον χαρακτήρα της #BOI», ανέφερε.

«Έπειτα υπάρχει το κομμάτι της Fewocious, ένα NFT 1 προς 1 που θα βγει σε δημοπρασία, και ο αγοραστής θα πάρει επίσης ένα απίστευτο, τεράστιο, γλυπτό που έφτιαξε η Fewocious, το οποίο στην πραγματικότητα φοράει ένα από τα κοστούμια του Bowie από το αρχείο», συνέχισε.

Η συλλογή NFT «Bowie on the Blockchain» θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα του OpenSea από τις 13 Σεπτεμβρίου.