Όλα τα άλμπουμ του David Bowie από το 1977 έως το 1982 συγκεντρώνονται σε ένα πακέτο, μαζί με πλούσιο επιπρόσθετο υλικό.

Η Parlophone Records ανακοινώνει με υπερηφάνεια το «A New Career In A New Town (1977 – 1982)» του David Bowie, το τρίτο σε μια σειρά box set που καλύπτουν την καριέρα του Βρετανού καλλιτέχνη από το 1969 και έπειτα.

Η συνέχεια των βραβευμένων και αναγνωρισμένων «Five Years (1969 – 1973)» και του «Who Can I Be Now? (1974 – 1976)» θα κυκλοφορήσει στις 29 Σεπτεμβρίου και θα περιέχει ένα ολοκαίνουριο remix του άλμπουμ «Lodger» από το 1979, από το χρόνιο παραγωγό / συνεργάτη του David Bowie, τον Tony Visconti.

Τα πακέτα των έντεκα CD, των δεκατριών βινυλίων και της ψηφιακής έκδοσης παρουσιάζουν το υλικό που κυκλοφόρησε επίσημα ο David Bowie μεταξύ του 1977 και του 1982. Περιλαμβάνει τη λεγόμενη «τριλογία του Βερολίνου», τα άλμπουμ στα οποία συνεργάστηκε με τον Visconti και τον Brian Eno, και συμπληρώνεται από το «Scary Monsters (and Super Creeps)».

Στο box set που έχει ονομαστεί από το τελικό κομμάτι στην πρώτη πλευρά του «Low», θα συναντήσετε τους δίσκους «Low», «Heroes», «Stage» (την πρωτότυπη ηχογράφηση και τις εκδοχές του 2017), το αυθεντικό «Lodger» και το mix του Tony Visconti, «Scary Monsters (and Super Creeps)» και τη νέα συλλογή «Re:Call 3». Τέλος, υπάρχει και το EP του «Heroes» που συγκεντρώνει σε ένα μέρος για πρώτη φορά το γερμανικό και το γαλλικό άλμπουμ και τις single εκδόσεις του τραγουδιού, μία αποκλειστική συλλογή στο box set που γιορτάζει την 40η επέτειο του «Heroes».

Στο πακέτο βινυλίων, το αυθεντικό «Stage» θα τυπωθεί σε κίτρινο βινύλιο, αναπαράγοντας την περιορισμένη έκδοση που κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο την εποχή εκείνη. Η εκδοχή του 2017 για το «Stage» διαθέτει δύο κομμάτια που δεν είχαν κυκλοφορήσει προηγουμένως.

Αποκλειστικό σε κάθε από τα box sets είναι το «Lodger (Tony Visconti 2017 Mix)». Το remix ξεκίνησε με την ευλογία του David Bowie πριν «φύγει» από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2016. Ο Tony Visconti επανεξέτασε τα αρχικά multi-track αρχεία στα Human Studios και έκανε το remix του άλμπουμ με τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης τεχνολογίας για να τονίσει καλύτερα τις αποχρώσεις του.

Αποτελώντας πάντα ένα προσωπικό αγαπημένο του David Bowie, αυτή η έκδοση του «Lodger» θα παρουσιάσει επίσης πρόσφατα «remixed» έργα τέχνης που περιέχουν αδημοσίευτες εικόνες από την αρχική φωτογράφηση για το εξώφυλλο από το αρχείο του φωτογράφου Duffy, σε στενή συνεργασία με το γιο του Chris.

Επίσης, αποκλειστικό σε κάθε box set είναι και το «Re: Call 3», μία νέα συλλογή που περιλαμβάνει σύγχρονα singles που έχουν υποστεί remaster, singles εκτός άλμπουμ και b-sides και τραγούδια που εμφανίστηκαν σε soundtracks.

Το εξώφυλλο απεικονίζει μία φωτογραφία του David Bowie που τραβήχτηκε από τον Christian Simonpietri στο Hansa Studios στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων για το «Heroes», το 1977. Το EP του «Baal» στο σύνολό του κάνει ντεμπούτο σε CD, ενώ το «Beauty And The Beast» (extended version) και το «Breaking Glass» (αυστραλιανή ενιαία έκδοση) κάνουν ντεμπούτο σε CD και ψηφιακή μορφή.

Το «Beauty And The Beast» είναι διαθέσιμο για λήψη κατά την ψηφιακή προ-παραγγελία του box set. Η έκδοση από το άλμπουμ του «Heroes» που παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε CD και ψηφιακά, ήταν προηγουμένως διαθέσιμη μόνο σε ένα σπάνιο αμερικανικό promo 12″ και ως περιορισμένη έκδοση 12″ στην Ισπανία.

Η φυσική έκδοση του box set συνοδεύεται από ένα βιβλίο 128 σελίδων στο κουτί του CD και 84 στο σετ βινυλίου, που θα συστήσει σπάνιες φωτογραφίες και εικόνες του David Bowie που δεν έχουν δημοσιευθεί, από φωτογράφους όπως οι Anton Corbijn, Helmut Newton, Andrew Kent, Steve Schapiro, Duffy και πολλούς άλλους, καθώς και ιστορικές αναθεωρήσεις των τυπώσεων και τεχνικές σημειώσεις για τα άλμπουμ από τον παραγωγό Tony Visconti.

Το box set των CD θα περιλαμβάνει εκδόσεις mini-βινυλίου των αρχικών άλμπουμ που έχουν αναπαραχθεί πιστά και τα CD θα είναι σε χρυσό χρώμα και όχι στο συνηθισμένο ασήμι. Το box set βινυλίου έχει το ίδιο περιεχόμενο με το CD, έχοντας τυπωθεί σε audiophile ποιότητα δίσκων 180g.

Το «A New Career In A New Town (1977 – 1982)» θα κυκλοφορήσει στις 29 Σεπτεμβρίου.