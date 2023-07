Dave Mustaine: «Οι Metallica και οι Mötley Crüe ήταν παρόμοιοι»

Ο Dave Mustaine ανέλυσε τις φατρίες και τις διασπάσεις του metal.

Ο Dave Mustaine των Megadeth μίλησε για τις ομοιότητες και τις διαφορές του thrash metal και του glam metal και σύγκρινε τους Metallica και τους Mötley Crüe στα πρώτα βήματά τους.

Στις ημέρες μας, οι θαυμαστές των διαφορετικών ειδών του metal αποδέχονται περισσότερο ο ένας τον άλλον. Αλλά τη δεκαετία του ’80, υπήρχε σαφής διαχωρισμός μεταξύ του thrash metal και του glam metal.

Αν εμφανιζόταν κανείς σε μία συναυλία των Slayer με spandex και μαλλιά ψηλά, το πιθανότερο είναι ότι θα γινόταν αντικείμενο χλευασμού. Και από την άλλη πλευρά του νομίσματος, αν παρακολουθούσε κανείς μία συναυλία των Poison με ένα τζιν μπουφάν γεμάτο μπαλώματα, θα ξεχώριζε σαν τη μύγα μες στο γάλα.

Ως μακροχρόνιος ηγέτης των Megadeth και επίσης σημαντικό αρχικό μέλος των Metallica, ο Dave Mustaine έζησε την όλη αντιπαλότητα από πρώτο χέρι, ενώ το συγκρότημά του κυκλοφορούσε κλασικά thrash τραγούδια όπως το «Peace Sells… But Who’s Buying» και το «Rust in Peace» στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές της δεκαετίας του ’90, μία εποχή που θεωρείται ευρέως αποκορύφωμα και για τα δύο προαναφερθέντα είδη.

Αλλά δεκαετίες αργότερα, φτάνοντας στο σήμερα, ο Dave Mustaine εξήγησε στο Heavy Consequence ότι τα δύο αυτά είδη μπορεί να μην ήταν τόσο διαφορετικά όσο αρχικά πιστεύαμε.

«Το όλο θέμα με το glam και το thrash εκείνη την εποχή, το metal είχε τόσες πολλές διαφορετικές φατρίες και διασπάσεις που είχαν σημειωθεί από την αρχή. Ήμασταν όλοι heavy metal. Και μετά, άρχισες να ακούς τους ανθρώπους να αποκαλούνται power metal τρίο, και μετά υπήρχε το εξής: “Λοιπόν, το heavy metal δεν είναι αρκετά καλό, επειδή είστε thrash metal”. Τι είναι το thrash metal; Παίζω παντού», είπε.

«Εντάξει. Δεν είμαστε thrash, είμαστε speed metal. Τι στο διάολο είναι το speed metal; Είμαστε πιο γρήγοροι από το thrash. Εντάξει. Λοιπόν, δεν είμαστε thrash ή speed… είμαστε black metal! Τι στο διάολο είναι το black metal; Μιλάμε για τη σκοτεινή πλευρά», συνέχισε.

«Εντάξει. Δεν είμαστε μαύροι. Είμαστε white metal! Τι στο διάολο είναι το white metal; Μιλάμε για το φως. Εντάξει. Και τι γίνεται με το… death metal; Τι γίνεται με όλα τα άλλα είδη του metal; Outlaw metal, grind metal, punk metal;», συμπλήρωσε.

Ο Dave Mustaine μοιράστηκε επίσης την άποψή του για τη σημασία των όρων «metal» και «pop», προχωρώντας σε μία σύγκριση μεταξύ τους.

Ο frontman των Megadeth υποστήριξε ότι το «metal» έχει γίνει μία λέξη που χαρακτηρίζει μία συγκεκριμένη βαρύτητα της μουσικής, ανεξάρτητα από το είδος από το οποίο προέρχεται.

«Και νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι συγκροτήματα όπως οι Blink-182 είναι κάτι σαν εναλλακτικό metal. Ή βλέπεις συγκροτήματα όπως οι Green Day, εναλλακτικό metal. Pearl Jam, εναλλακτικό metal. Αλλά είναι; Είναι pop συγκροτήματα. Και τι σημαίνει pop; Είναι κακή λέξη;», ανέφερε.

«Λοιπόν, μερικοί άνθρωποι το πιστεύουν. Αλλά τι σημαίνει πραγματικά; Λοιπόν, το pop είναι η συντομογραφία του “δημοφιλής”», σημείωσε.

«Έτσι, αν οι Megadeth είχαν έναν πραγματικά επιτυχημένο δίσκο στο κοινό, θα ήταν ένας δημοφιλής δίσκος – όπως ήταν το “Countdown To Extinction”. Το “Countdown” είναι τριπλά πλατινένιο και πιθανότατα θα δούμε και κάποια σχετική βεβαίωση στο άμεσο μέλλον. Και αυτό ήταν ένα δημοφιλές άλμπουμ, το οποίο θα το έκανε “’pop άλμπουμ”. Καταλαβαίνετε τι λέω; Πόσο περίεργοι είναι όλοι αυτοί οι όροι».

Στη συνέχεια, ο Dave Mustaine αναφέρθηκε στη μουσικότητα του thrash και του glam, επισημαίνοντας τα κοινά σημεία μεταξύ των δύο ειδών – και συγκεκριμένα μεταξύ των Metallica και των Mötley Crüe.

«Λοιπόν, τι νομίζω ότι ισχύει μεταξύ του glam και μεταξύ του heavy metal. Ας το συνοψίσουμε στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή του. Ας δούμε τα δύο πρώτα άλμπουμ των Mötley Crüe και των Metallica», είπε.

«Δεν μπορείς πραγματικά να πεις ότι ο πρώτος δίσκος των Mötley Crüe (το “Too Fast for Love”) δεν είχε κάποια metal τραγούδια – γιατί το “Take Me To The Top” ή το “Live Wire” είχαν ακριβώς το ίδιο πραγματικά γρήγορο picking με το δεξί χέρι, όπως το κάναμε ο James (Hetfield) και εγώ», συνέχισε.

«Και όταν ο Vince (Neil) τραγούδησε για πρώτη φορά και ο James τραγούδησε για πρώτη φορά, η φωνή τους ήταν πολύ παρόμοια ως προς τον τόνο που βρισκόταν. Και οι δύο τραγουδούσαν πολύ ψηλά», τόνισε.

«Αλλά νομίζω ότι αν έπαιρνες αυτά τα δύο τραγούδια και έβαζες τους Metallica να τα ηχογραφήσουν, θα ήταν πολύ βαριά. Πιθανότατα θα ήταν αρκετά παρόμοια, επειδή αντιγράφαμε πολλά τραγούδια», πρόσθεσε.

Ο Dave Mustaine μίλησε ακόμη για τη σύγχυση στη συνείδηση του κοινού όσον αφορά την εικόνα που πρέπει να έχει ένας ροκ σταρ.

«Όταν παίρνεις ένα συγκρότημα που ντύνεται, φοράει ψηλά τακούνια, φοράει δερμάτινα, φοράει μακιγιάζ, έχει λακ, ζώνες και αλυσίδες και μεγάλα σκουλαρίκια με κρίκους και κοσμήματα και βαμμένα νύχια και τέτοια πράγματα, και αρχίζεις να μπαίνεις πολύ στη μάσκαρα, το κραγιόν, το μακιγιάζ, όλες αυτές τις βλακείες, αυτή είναι η εντύπωση κάποιων για το πώς υποτίθεται ότι πρέπει να μοιάζει ένας ροκ σταρ», υποστήριξε.

«Σας υπόσχομαι, αν πάτε σε έναν άνθρωπο που είναι ντυμένος έτσι, που έχει αυτή την εικόνα και πείτε: “Ποια είναι η εντύπωση που επιδιώκεις να αφήσεις;. Πώς θα μπορούσε να περιγραφεί;”. Θα έλεγε ότι είναι ροκ σταρ. Και νομίζω ότι αν πήγαινες σε ένα μικρό παιδί και ρωτούσε: “Τι είναι αυτό;”. Θα έλεγε “είσαι ροκ σταρ”. Όχι, είσαι glam», είπε.