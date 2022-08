Dave Mustaine: Οι Megadeth «πέρασαν δύσκολα» με το σεξουαλικό σκάνδαλο του David Ellefson

«Εκείνη τη στιγμή θέλαμε να κάνουμε το σωστό»

Ο Dave Mustaine αναφέρθηκε στη «δύσκολη περίοδο» που πέρασαν οι Megadeth μετά το σεξουαλικό σκάνδαλο του πρώην πλέον μπασίστα τους, David Ellefson.

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στη ραδιοφωνική εκπομπή «Full Metal Jackie», ο Dave Mustaine μίλησε για την απόφασή του να προσλάβει τον μπασίστα των Testament, Steve DiGiorgio, για να ηχογραφήσει τα κομμάτια του μπάσου στο νέο άλμπουμ των Megadeth, με τίτλο «The Sick, The Dying… And The Dead!», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 2 Σεπτεμβρίου.

Λίγους μήνες αφότου ο Steve DiGiorgio ηχογράφησε τα κομμάτια του για το άλμπουμ, ο πρώην μπασίστας των Megadeth, James LoMenzo, επανήλθε στο συγκρότημα το 2021, εγκαίρως για το καλοκαιρινό σκέλος της περιοδείας «The Metal Tour Of The Year».

Στην ερώτηση τι εκτιμά περισσότερο στους DiGiorgio και LoMenzo τόσο μουσικά όσο και ως ανθρώπους, ο Mustaine απάντησε: «Νομίζω ότι είναι πραγματικά ευχάριστοι άνθρωποι και οι δύο. Παρόλο που δεν γνώριζα τον Steve DiGiorgio όσο γνώριζα τον James LoMenzo, διαπίστωσα ότι ήταν εξίσου ευχάριστος με τον James».

Ο Dave Mustaine σχολίασε επίσης την απομάκρυνση του μακροχρόνιου μπασίστα των Megadeth, David Ellefson, από το συγκρότημα τον Μάιο του 2021, λίγες μόλις ημέρες αφότου διέρρευσαν στο Twitter μηνύματα και βίντεο του μπασίστα με σεξουαλικό περιεχόμενο.

Τα βίντεο, τα οποία τραβήχτηκαν το 2020 από μία θαυμάστρια με την οποία ο David Ellefson βρισκόταν σε επικοινωνία, οδήγησαν αρχικά σε κατηγορίες για αποπλάνηση ενηλίκου.

Ωστόσο, τόσο ο Ellefson όσο και η άλλη πλευρά αρνήθηκαν τις κατηγορίες και ισχυρίστηκαν ότι επρόκειτο για συναινετική συμπεριφορά μεταξύ ενηλίκων. Σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσαν την επόμενη μέρα οι Megadeth ανέφεραν ότι «παρακολουθούν στενά» την κατάσταση.

Ο Dave Mustaine δήλωσε στο «Full Metal Jackie»: «Νομίζω ότι το συγκρότημα και όλοι όσοι συνδέονται μαζί μας, εκείνη την περίοδο περάσαμε λίγο δύσκολα. Έτσι θέλαμε να κάνουμε το σωστό».

«Και νομίζω ότι δεν ήταν το σωστό να προσπαθήσουμε να βρούμε τον αντικαταστάτη κάποιου εκείνη τη στιγμή, επειδή κανείς δεν γνώριζε πραγματικά όλα τα γεγονότα και σίγουρα δεν ήθελα να αρπάξω κανέναν. Όχι από τους Testament – είναι φίλοι μου – και δεν νομίζω από κανέναν», τόνισε.

Ο Dave Mustaine, ο οποίος ήταν μέλος των Metallica για 11 μήνες πριν απομακρυνθεί από το συγκρότημα το 1983, συνέχισε: «Όσο σπουδαίος κι αν είναι ο Steve (DiGiorgio), θυμάμαι πώς ένιωσα όταν εμείς (οι Metallica) πήγαμε και αρπάξαμε τον Cliff (Burton) από τους Trauma».

«Ομολογουμένως, το συγκρότημα των Trauma δεν ήταν τόσο καλό, αλλά υπάρχουν ακόμα παιδιά στο συγκρότημα και οι ζωές τους άλλαξαν όταν συνέβη αυτό. Τείνω να πιστεύω ότι… Πρέπει να αναρωτηθείς: “Πήδηξε ή τον έσπρωξαν;”. Και μου αρέσει να σιγουρεύομαι, αν πρόκειται να προσλάβω κάποιον, ότι δεν τον κλέβω από κανέναν», είπε ο frontman των Megadeth.