Dave Grohl και P!nk παρουσιάζουν μία ξέφρενη εκτέλεση του τραγουδιού της «Get The Party Started»

Η P!nk τραγούδησε έχοντας τη συνοδεία του Dave Grohl στα ντραμς.

Για το δεύτερο μέρος των «Hanukkah Sessions» της φετινής εορταστικής περιόδου, ο Dave Grohl των Foo Fighters και ο παραγωγός Greg Kurstin υποδέχθηκαν την P!nk για μία ξέφρενη εκτέλεση του τραγουδιού της «Get The Party Started» από το 2001.

Αυτή είναι η τρίτη χρονιά που ο Dave Grohl και ο Greg Kurstin δημοσιεύουν οκτώ βίντεο με διασκευές τραγουδιών που έγιναν διάσημα από Εβραίους μουσικούς.

Σε μια ανατροπή, οι φετινές διασκευές τους ηχογραφήθηκαν όλες ζωντανά στις 5 Δεκεμβρίου στο φιλόξενο κλαμπ Largo του Λος Άντζελες, χωρητικότητας 250 ατόμων, με τη συμμετοχή εκλεκτών καλεσμένων, μεταξύ των οποίων η Karen O των Yeah Yeah Yeahs και η 16χρονη κόρη του Dave Grohl, Violet.

Στο πρώτο βίντεο, ο αγαπημένος σκηνοθέτης Judd Apatow τραγούδησε μία διασκευή του «Spinning Wheel» των Blood, Sweat & Tears από το 1969.

«Ένα από τα μεγαλύτερα και λαμπρότερα αστέρια του μουσικού κόσμου του David, η P!nk δείχνει σε μερικούς βλαμμένους πώς γίνεται, ενώνοντας τις δυνάμεις της μαζί μας», αναφέρεται στην περιγραφή του νέου βίντεο.

Η P!nk, ντυμένη με ένα σκισμένο πράσινο παντελόνι και ένα μπλε τζιν πουκάμισο, εμφανίστηκε στη μικροσκοπική σκηνή του κλαμπ Largo του Λος Άντζελες με τη συνοδεία του Dave Grohl στα ντραμς και του Greg Kurstin στα πλήκτρα, γελώντας ξεκαρδιστικά με μερικές ατάκες από το single του δεύτερου άλμπουμ της, «Missundaztood».

Επίσης, είχε λίγη βοήθεια στα φωνητικά από έναν από τους άλλους ξεχωριστούς καλεσμένους της βραδιάς, τον Jack Black.

Ο Dave Grohl και ο Greg Kurstin δημοσίευσαν την πρώτη σειρά «Hanukkah Sessions» τον Δεκέμβριο του 2020 στην καρδιά του πρώτου χειμώνα της πανδημίας του COVID-19, παρουσιάζοντας μία νέα διασκευή για κάθε βράδυ της γιορτής του Χανουκά.

Εν μέσω της ανησυχητικής αύξησης των αντισημιτικών επιθέσεων και της ρητορικής μίσους στις ΗΠΑ, τα έσοδα από τη βραδιά στο Largo διατέθηκαν στην οργάνωση Anti-Defamation League.

Το πρώτο «Hanukkah Sessions» του 2020 αποτελούνταν από διασκευές τραγουδιών των Beastie Boys, Drake, Mountain, Peaches, Bob Dylan, Elastica, The Knack και Velvet Underground.

Πέρυσι, ο Dave Grohl και ο Greg Kurstin παρουσίασαν μία black metal εκδοχή του «Stay (I Missed You)» της Lisa Loeb, καθώς και δαισκευές τραγουδιών όπως το «Blitzkrieg Bop» των Ramones, το «Copacabana (At the Copa)» του Barry Manilow, το «Train in Vain» των Clash, το «Rock and Roll All Nite» των Kiss, το «Jump» των Van Halen, το «Take the Box» της Amy Winehouse και το «Big Shot» του Billy Joel.