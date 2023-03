Ο Dave Grohl μαγείρεψε μπάρμπεκιου για 450 άστεγους στο Λος Άντζελες

Ο Dave Grohl επισκέφθηκε ένα καταφύγιο αστέγων στο Λος Άντζελες και μαγείρεψε για 500 άτομα.

Ο frontman των Foo Fighters πέρασε 16 ώρες πάνω από το μπάρμπεκιου στις εγκαταστάσεις της ανθρωπιστικής οργάνωσης Hope of the Valley Rescue Mission, μαγειρεύοντας παϊδάκια, χοιρινό μπούτι και στήθος για 450 αστέγους και 50 εθελοντές.

Ο Dave Grohl, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του Backbeat BBQ, πρόσφερε τις υπηρεσίες του στους αστέγους ενώ το Λος Άντζελες πλήττεται από σφοδρές χιονοθύελλες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Hope of the Valley, Rowan Vansleve, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που τράβηξε μαζί με τον Dave Grohl.

Στο βίντεο, ο frontman των Foo Fighters δηλώνει τη στήριξή του στον αγώνα δρόμο 350 μιλιών της οργάνωσης από το Λας Βέγκας στο Λος Άντζελες για την καταπολέμησης της έλλειψης στέγης, ενώ στο παρασκήνιο ακούγεται το τραγούδι «My Hero» του εμβληματικού συγκροτήματος.

Ο Vansleve σχολίασε επίσης στην ανάρτηση: «Στη μέση της κακοκαιρίας αυτή την εβδομάδα. Αυτός είναι ο Dave Grohl που μαγειρεύει πάνω από 500 μερίδες του καλύτερου μπάρμπεκιου για όσους ζουν στα καταφύγιά μας. Αυτό είναι κλάση».

«Ετοίμασε μπάρμπεκιου για εκατοντάδες ανθρώπους που ζουν στα καταφύγιά μας», πρόσθεσε.

