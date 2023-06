Ο Dave Grohl και οι Foo Fighters πήγαν στο Glastonbury με το τρένο της γραμμής

Οι Foo Fighters πραγματοποίησαν μία μυστική εμφάνιση στο φετινό Glastonbury και επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τους τόνους ακόμα και στις μετακινήσεις τους.

Ο Dave Grohl επιβιβάστηκε σε ένα τρένο των βρετανικών σιδηρόδρομων μαζί με το υπόλοιπο συγκρότημα και ταξίδεψε την Παρασκευή 23 Ιουνίου προς το αγροτικό Somerset στη νοτιοδυτική Αγγλία, όπου πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι το Glastonbury.

Η παρουσία του Dave Grohl στο τρένο σίγουρα ξάφνιασε πολλούς από τους επιβάτες.

«Ακόμα και οι γαλαζοαίματοι της ροκ ξέρουν ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ταξιδέψεις στο Glastonbury από το τρένο!», έγραψε στο Twitter η Great Western Railway, προσθέτοντας μία φωτογραφία του Dave Grohl να χαμογελά με το χέρι του στον ώμο ενός εισπράκτορα.

«Ποτέ δεν ξέρεις ποιος πρόκειται να μπει στα τρένα μας!», συμπλήρωσε ο βρετανικός σιδηροδρομικός οργανισμός.

Αργότερα την ίδια ημέρα, οι Foo Fighters πραγματοποίησαν μια εμφάνιση – έκπληξη στην κεντρική σκηνή του Glastonbury 2023 χρησιμοποιώντας το όνομα «The Churn Ups»

Το συγκρότημα ξεκίνησε τη συναυλία του με το «All My Life» και παρουσίασε επίσης επιτυχίες όπως το «Pretender», το «Learn To Fly» και το κλασικό «Everlong».

