Ο Dave Gahan των Depeche Mode και οι Soulsavers ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ «Imposter»

Το τρίτο κοινό άλμπουμ του Dave Gahan και των Soulsavers.

Ο Dave Gahan και οι Soulsavers θα κυκλοφορήσουν στις 12 Νοεμβρίου το ολοκαίνουργιο άλμπουμ «Imposter».

Ο frontman των Depeche Mode θα μεταφέρει τους ακροατές, με την πινελιά του συγκροτήματος του Rich Machin, σε ένα νέο μουσικό ταξίδι μέσα από 12 τραγούδια διαφόρων ειδών και περιόδων από καλλιτέχνες όπως οι Neil Young, Bob Dylan, PJ Harvey, Charlie Chaplin, Cat Power και Mark Lanegan, μεταξύ άλλων.

Κάποιοι θα χαρακτήριζαν το «Imposter» σαν ένα άλμπουμ με διασκευές, ωστόσο το άλμπουμ λέει μια ιστορία μέσα από τα τραγούδια τους, μία ιστορία που άκουσαν ο Dave Gahan και οι Soulsavers, τη μελέτησαν και της έδωσαν ζωή. Όλα τα τραγούδια μιλούν στην ψυχή του Dave Gahan, με το «Imposter» να αποτελεί αντανάκλαση της ζωής του μέσα από μια ιστορία με τα λόγια άλλων, αλλά με τη δική του ξεχωριστή φωνή.

«Όταν ακούω τις φωνές και τα τραγούδια άλλων – πιο πολύ τον τρόπο που τα τραγουδούν και εκφράζουν τους στίχους – νιώθω σαν στο σπίτι μου», ομολόγησε ο Dave Gahan.

«Ταυτίζομαι μαζί τους. Με παρηγορούν όσο τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που να συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ και να μην με συγκινεί. Ξέρω ότι δημιουργήσαμε κάτι ιδιαίτερο και ελπίζω να νιώσουν κι άλλοι ότι τους ταξιδεύει, ειδικά εκείνοι που αγαπούν για χρόνια τη μουσική», συνέχισε.

Το πρώτο δείγμα από το «Imposter» θα είναι το «Metal Heart», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 8 Οκτωβρίου. Η πρωτότυπη εκδοχή του τραγουδιού κυκλοφόρησε το 1998 με την ερμηνεία της Cat Power (Chan Marshall).

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα άλμπουμ του Dave Gahan και των Soulsavers, τα οποία είχαν δημιουργηθεί εξ αποστάσεως, με το δύο πλευρές να ηχογραφούν ξεχωριστά και να ανταλλάζουν υλικού, η δημιουργία του «Imposter» έγινε ολοζώντανα με τη συμμετοχή μίας δεκαμελούς μπάντα στο πασίγνωστο στούντιο Shangri-La Recording Studio στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια τον Νοέμβριο του 2019.

Το γεγονός αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον Dave Gahan και στους Soulsavers να προχωρήσουν σε μία πιο προσωπική συνεργασία και να δημιουργήσουν μια μοναδική ατμόσφαιρα και να έχουν το χώρο ώστε να δώσουν μια άλλη πνοή στα τραγούδια αυτά.

Σε συνέντευξή του με τον podcaster και προσωπικότητα των media Chris Black, ο Dave Gahan σημείωσε: «Αυτή ήταν η πρώτη φορά που βρεθήκαμε όλοι μαζί στον ίδιο χώρο. Φαίνεται ήταν το τυχερό μας επίσης… Ήταν μαγικό να πηγαίνουμε κάθε ημέρα στο Shangri-La. Πίναμε καφέ, πηγαίναμε εκεί μετά και δουλεύαμε».

Την παραγωγή του «Imposter» έχουν επιμεληθεί ο Rich Machin και ο Dave Gahan. Είναι το τρίτο κατά σειρά άλμπουμ που προκύπτει από τη συνεργασία τους μετά το θριαμβευτικό «Angels & Ghosts» του 2015 και την πρώτη τους κυκλοφορία με το «The Light The Dead See».

Το tracklist του «Imposter»

1. The Dark End of the Street

2. Strange Religion

3. Lilac Wine

4. I Held My Baby Last Night

5. A Man Needs a Maid

6. Metal Heart

7. Shut Me Down

8. Where My Love Lies Asleep

9. Smile

10. The Desperate Kingdom of Love

11. Not Dark Yet

12. Always On My Mind