Οι Daughter παρουσιάζουν το νέο άλμπουμ «Stereo Mind Game»

Το βρετανικό indie folk συγκρότημα επιστρέφει με το τρίτο άλμπουμ του.

Οι Daughter κυκλοφόρησαν το νέο άλμπουμ τους «Stereo Mind Game».

Οι Daughter αποτελούνται από την Elena Tonra, τον Igor Haefeli και τον Remi Aguilella και αυτό το άλμπουμ έρχεται επτά χρόνια μετά την τελευταία κυκλοφορία τους.

Το «Stereo Mind Game» περιέχει τα singles «Swim Back» με τη συμμετοχή της ορχήστρας εγχόρδων «12 Ensemble» από το Λονδίνο, το «Party» που μιλάει για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η Elena Elena Tonra πριν αποφασίσει να σταματήσει το αλκοόλ και το «Be Your Own Way».

Αν και οι Daughter έχουν περάσει παραπάνω από μια δεκαετία εκφράζοντας τα πιο σκοτεινά συναισθήματά τους, δημιούργησαν τον πιο αισιόδοξο δίσκο τους.

Τα τραγούδια του άλμπουμ «Stereo Mind Game» παλεύουν με αυτό που σημαίνει να χωρίζεις από τους αγαπημένους σου και από τον εαυτό σου. Ωστόσο, οι Daughter δεν μένουν στο συναίσθημα της λύπης. αλλά φροντίζουν να διορθώσουν αυτή την κατάσταση εγκαίρως.

Η σύνδεση και η αποσύνδεση χαρακτηρίζουν τα δώδεκα τραγούδια του «Stereo Mind Game», κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Στα χρόνια που μεσολάβησαν από το soundtrack του «Music from Before the Storm» (2017), το συγκρότημα απομακρύνθηκε από την αρχική του βάση στο Λονδίνο – o Remi Aguilella μετακόμισε στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, o Igor Haefeli στο Μπρίστολ της Αγγλίας – και αφιέρωσε χρόνο στα δικά του projects, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου σόλο άλμπουμ της Elena Tonra με το ψευδώνυμο Ex:Re το 2018.

Ωστόσο, παρά τη φυσική απόσταση – που επιδεινώθηκε περαιτέρω από την πανδημία – οι Daughter συνέχισαν να συναντιούνται και να γράφουν μαζί.

Το «Stereo Mind Game», σε παραγωγή των Igor Haefeli και Elena Tonra, γράφτηκε και ηχογραφήθηκε σε διάφορες τοποθεσίες όπως το Ντέβον, το Μπρίστολ και το Λονδίνο, το Σαν Ντιέγκο και το Βανκούβερ της Ουάσιγκτον.

Για πρώτη φορά, η Elena Tonra δεν είναι η μοναδική φωνή σε ένα άλμπουμ των Daughthe. Ο Igor Haefeli τραγουδά στο «Future Lover» και στο «Swim Back» ενώ στο «Neptune» συμμετέχει χορωδία.

Επιπλέον, στα «Wish I Could Cross The Sea» και «(Missed Calls)» ακούγονται φωνές φίλων και συγγενών τους.

Σε όλο το άλμπουμ συμμετέχει η ορχήστρα εγχόρδων 12 Ensemble από το Λονδίνο, καθώς και ένα κουαρτέτο πνευστών στα «Neptune» και «To Rage». Η ενορχήστρωση έχει γίνει από την Josephine Stephenson.

Το «Stereo Mind Game» των Daughter κυκλοφορεί από την 4AD ψηφιακά, σε CD, κασέτα και σε βινύλιο.

Βρείτε επίσης παρακάτω το άλμπουμ στο Spotify.