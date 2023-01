Οι Daughter επανέρχονται δισκογραφικά μετά από επτά χρόνια

Οι Daughter παρουσιάζουν το πρώτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ τους.

Επτά χρόνια μετά την τελευταία κυκλοφορία τους, οι Daughter επανέρχονται δισκογραφικά με ένα νέο άλμπουμ, ανοίγοντας το επόμενο κεφάλαιο στην πορεία τους.

Το «Stereo Mind Game» θα κυκλοφορήσει στις 7 Απριλίου και αποτελεί το πιο αισιόδοξο άλμπουμ τους ως τώρα.

Παράλληλα με την ανακοίνωση του νέου άλμπουμ, το συγκρότημα κυκλοφόρησε το πρώτο single, «Be On Your Way», που συνοδεύεται από ένα video clip που δημιούργησε η Tiff Prichett.

Η ρομαντική φιγούρα στην οποία απευθύνεται η Elena Tonra στο τραγούδι είναι ένα πρόσωπο που γνώρισε στην Καλιφόρνια ενώ έγραφε τον δίσκο. Είχαν μία σημαντική σχέση αλλά ήξερε ότι ο Ατλαντικός βρισκόταν ανάμεσά τους.

Το music video για το «Be on Your Way» είναι μία συλλογή αναμνήσεων, με τα πλάνα της Elena Tonra να επικαλύπτονται με εικόνες όμορφων στιγμών που περνούν – το πέταγμα ενός πουλιού, ένα χωράφι με λουλούδια.

Το «Be on Your Way» δεν μιλάει για την απώλεια ελπίδας αλλά για την εμπιστοσύνη και την αποδοχή του χρόνου.

Η σύνδεση και η αποσύνδεση χαρακτηρίζουν τα δώδεκα τραγούδια του «Stereo Mind Game», κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Daughter (@ohdaughter)

Στα χρόνια που μεσολάβησαν από το soundtrack του «Music from Before the Storm» (2017), το συγκρότημα των Daughter απομακρύνθηκε από την αρχική του βάση στο Λονδίνο.

Ο Remi Aguilella μετακόμισε στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, ο Igor Haefeli στο Μπρίστολ της Αγγλίας και τα μέλη του αφιέρωσαν χρόνο στα δικά του projects, συμπεριλαμβανομένου του πρώτο σόλο άλμπουμ της Elena Tonra με το ψευδώνυμο Ex: Re το 2018.

Ωστόσο, παρά τη φυσική απόσταση – που επιδεινώθηκε περαιτέρω από την πανδημία – οι Daughter συνέχισαν να συναντιούνται και να γράφουν μουσική μαζί.

Σε παραγωγή των Haefeli και Tonra, το «Stereo Mind Game» γράφτηκε και ηχογραφήθηκε σε διάφορες τοποθεσίες όπως το Ντέβον, το Μπρίστολ και το Λονδίνο, το Σαν Ντιέγκο και το Βανκούβερ της Ουάσιγκτον.

Για πρώτη φορά, η Tonra δεν είναι η μοναδική φωνή. Ο Haefeli τραγουδά στο «Future Lover» και στο «Swim Back» ενώ στο «Neptune» συμμετέχει χορωδία. Επιπλέον, στα «‘Wish I Could Cross The Sea» και «(Missed Calls)» ακούγονται φωνές φίλων και συγγενών.

Σε όλο το άλμπουμ συμμετέχει η ορχήστρα εγχόρδων από το Λονδίνο, 12 Ensemble, καθώς και ένα κουαρτέτο πνευστών στα «Neptune» και «To Rage». Η ενορχήστρωση έχει γίνει από την Josephine Stephenson.

Το «Stereo Mind Game» θα κυκλοφορήσει στις 7 Απριλίου από την 4AD και θα είναι διαθέσιμο ψηφιακά, σε CD, κασέτα και σε διάφορες εκδόσεις βινυλίου.