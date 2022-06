Ο Danny Elfman συνεργάζεται με τον Iggy Pop για τη διασκευή του «Kick Me»

Ο Danny Elfman ανακοίνωσε το «Bigger. Messier.», ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ που ξεπερνάει τα όρια των μουσικών ειδών, με remixed και διασκευασμένες εκδοχές τραγουδιών από τον περίφημο δίσκο του «Big Mess» του 2021.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 21 κομμάτια με συνεργασίες και guest συμμετοχές από μία εκτεταμένη σειρά καλλιτεχνών, όπως οι Trent Reznor, Iggy Pop, HEALTH, Kaitlyn Aurelia Smith, Zach Hill των Death Grips, Xiu Xiu, Squarepusher, Ghostemane και πολλοί άλλοι και δίνει νέα πνοή στα τραγούδια του «Big Mess» υπό εντελώς διαφορετικό πρίσμα.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Danny Elfman κυκλοφορεί μία συλλογή με remixes της δουλειάς του σε αυτή την κλίμακα.

Το «Bigger. Messier.» θα είναι διαθέσιμο σε βινύλιο, CD και ψηφιακή μορφή, με δύο αποκλειστικά bonus tracks και θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 12 Αυγούστου 2022 από τις ANTI- / Epitaph Records.

Παράλληλα με την ανακοίνωση του άλμπουμ, ο Danny Elfman παρουσίασε μία νέα εκδοχή του «Kick Me» που διασκευάστηκε από τον θρύλο της punk Iggy Pop.

Η διασκευή του Iggy Pop είναι ένα οργισμένο σχόλιο για τη φήμη, τον πλούτο και τη διασημότητα και είναι εμποτισμένη με την υπογραφή του, διαθέτοντας τη συνεισφορά στα όργανα του μακροχρόνιου συνεργάτη του, Leron Thomas.

I’m so excited about this.

Bigger. Messier. is a vinyl release of the remixes that we’ve been assembling over the last year. Although some of the tracks were included in the Deluxe Box Set, nine have yet to be released. @antirecords @epitaphrecords pic.twitter.com/ypUsi9SfzU

— Danny Elfman (@dannyelfman) June 29, 2022