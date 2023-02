Ο Damon Albarn για τη συνεργασία με την Billie Eilish: «Είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί»

«Είναι απλώς θέμα προγραμμάτων», εξήγησε ο frontman των Gorillaz και των Blur.

Ο Damon Albarn εξέφρασε ξανά την ελπίδα του να συνεργαστεί με την Billie Eilish, δηλώνοντας ότι είναι «σίγουρος ότι θα συμβεί» μία μέρα.

Ο frontman των Gorillaz και των Blur εκδήλωσε για πρώτη φορά τον ενθουσιασμό του για την πιθανή συνεργασία με την Billie Eilish τον Σεπτέμβριο, λέγοντας στο Apple Music 1 ότι είναι σίγουρος ότι θα μπορούσε να προκύψει τελικά ένα πρότζεκτ στο στούντιο.

«Νομίζω ότι συνεχίζουμε να προσπαθούμε να το κάνουμε. Είναι απλώς θέμα προγραμμάτων», ανέφερε τώρα.

Ο Damon Albarn είχε κάνει νωρίτερα μία guest εμφάνιση κατά τη διάρκεια του headline set της Billie Eilish στο περσινό μουσικό φεστιβάλ «Coachella» στο Indio της Καλιφόρνια.

Οι δυο καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί το «Happier Than Ever» – το ομώνυμο τραγούδι του δεύτερου άλμπουμ της Billie Eilish και το «Feel Good Inc», το lead single από τον δίσκο «Demon Days» των Gorillaz από το 2005.

Τώρα, ο Damon Albarn επιβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να είναι πρόθυμος για μία συνεργασία με την Billie Eilish, αν μπορέσουν να την πραγματοποιήσουν.

«Την εκτιμώ πραγματικά και θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ μαζί της κάποια στιγμή», δήλωσε ο τραγουδιστής σε μια νέα συνέντευξή του στον Zane Lowe του Apple Music.

Ο Damon Albarn πρόσθεσε ότι ενώ δεν έχουν ηχογραφήσει τίποτα ακόμα, είχαν πάει για φαγητό. Επίσης, αστειεύτηκε ότι αφού είπε στο τραπέζι «έχω όρεξη να κάνω μουσική», όλοι κοίταξαν αλλού.

«Φαινόμουν σαν κανονικός βλάκας», είπε γελώντας, αλλά πρόσθεσε: «Κάποια στιγμή, είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί».

Όταν ρωτήθηκε αν ήταν ήδη σε συζητήσεις για μία δισκογραφική συνεργασία όταν συναντήθηκαν στη σκηνή του «Coachella», ο Damon Albarn θυμήθηκε ότι μιλούσε με τον Bad Bunny περίπου εκείνη την εποχή, ο οποίος συμμετέχει στο τραγούδι «Tormenta» των Gorillaz από το νέο άλμπουμ τους «Cracker Island».

Προλογίζοντας τον Damon Albarn στο κοινό του «Coachella» πέρυσι, η Billie EIlish είπε στο κοινό: «Αυτός ο άνθρωπος άλλαξε τη ζωή μου με πολλούς τρόπους και άλλαξε ολόκληρη την άποψή μου για το τι θα μπορούσε να είναι η μουσική, τι θα μπορούσε να είναι η τέχνη και τι θα μπορούσε να είναι η δημιουργία.

«Το πρώτο μου αγαπημένο συγκρότημα ήταν οι The Good, The Bad and the Queen όταν ήμουν έξι ετών και οι Blur άλλαξαν τον κόσμο και οι Gorillaz άλλαξαν τον κόσμο, και αυτός ο άνθρωπος είναι κυριολεκτικά μία ιδιοφυΐα, και αυτό είναι όλο».

Ο Damon Albarn είχε χαρακτηρίσει προηγουμένως την Billie Eilish και τον αδελφό της και συνεργάτη της Finneas ως «πραγματικά ενδιαφέροντες τραγουδοποιούς» σε συνέντευξή του στους Los Angeles Times, προσθέτοντας ότι είναι θαυμαστής του «μικρού και περίεργου» ήχου της pop star.