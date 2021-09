Ο Damon Albarn μοιράζεται το τρυφερό τραγούδι «Particles»

Ο Damon Albarn αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές.

Ο Damon Albarn παρουσιάζει με το «Particles» το τρίτο τραγούδι από το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ, με τίτλο «The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows», που θα κυκλοφορήσει στις 12 Νοεμβρίου από την Transgressive Records.

Το «Particles» είναι το αναζωογονητικό κλείσιμο του άλμπουμ και γεννήθηκε από μια τυχαία συζήτηση μεταξύ του Albarn και ενός συνεπιβάτη του σε ένα αεροπλάνο με προορισμό το Ρέικιαβικ, η οποία κάλυπτε την αποδιοργάνωση που προκάλεσε η πανδημία και την αναγνώριση ότι η αποδιοργάνωση είναι αδύνατο να συνεχιστεί, καθώς η ειρήνη πάντα επικρατεί.

Το τραγούδι αυτό έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης κυκλοφορίας του ομώνυμου τραγουδιού του άλμπουμ καθώς και του γεμάτου ευφορία «Polaris», το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Α-list του BBC 6 Music.

Την κυκλοφορία του τραγουδιού συνοδεύει η παρουσίαση του δεύτερου μέρους μιας σειράς ξεχωριστών κινηματογραφικών βίντεο με τίτλο «Sublime Boulevards – Performance Films».

Ο Damon Albarn σχεδίαζε αρχικά το «The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows» ως ένα ορχηστρικό έργο εμπνευσμένο από τα τοπία της Ισλανδίας, όμως το 2020 επέστρεψε στη μουσική εν μέσω του lockdown και ανέπτυξε αυτό το εγχείρημα σε ένα άλμπουμ με 11 κομμάτια, τα οποία εξερευνούν περαιτέρω τα θέματα της ευαισθησίας, της απώλειας, της ανάδυσης και της αναγέννησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Οι Gorillaz παρουσιάζουν το καινούργιο EP «Meanwhile»

Το αποτέλεσμα είναι μια πανοραμική συλλογή τραγουδιών με τον Damon Albarn σε ρόλο αφηγητή. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι δανεισμένος από το ποίημα «Love and Memory» του John Clare.

Σε μια καριέρα αέναων μουσικών αλλαγών και εξερευνήσεων, ο Damon Alban εξερευνά με αυτό το άλμπουμ περισσότερα εδάφη, όπου οι εκτεταμένες ορχηστρικές ενορχηστρώσεις συναντούν προσωπικές μελωδίες, η δυσαρμονία συναντά τη μεταδοτική μεγαλοπρέπεια, και όλα αυτά πλαισιώνονται από μερικές από τις πιο εντυπωσιακές ερμηνείες του μέχρι σήμερα.

Όπως η ομορφιά και το χάος του φυσικού κόσμου στον οποίο αναφέρεται, έτσι και το «The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows» καταγράφει με γλαφυρό τρόπο τη συναισθηματική άμπωτη και η ροή της ανθρώπινης ύπαρξης, σε όλες τις ακραίες καταστάσεις, αποτελώντας ένα ντοκουμέντο που εμπλουτίζει την ψυχή των ανθρώπων στην εποχή μας.

Παράλληλα με την ψηφιακή κυκλοφορία του, το άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο σε περιορισμένες εκδόσεις βινυλίου, καθώς και σε CD.

Επίσης, θα κυκλοφορήσει μια deluxe έκδοση του άλμπουμ, με τη μορφή ενός βιβλίου σε θήκη με πρόσθετες φωτογραφίες, σαρώσεις των αυθεντικών στίχων και εικαστικά έργα του Damon Albarn, μαζί με μια έκδοση του άλμπουμ σε λευκό βινύλιο, ένα ψηφιακό αρχείο υψηλής ποιότητας και ένα bonus δίσκο βινυλίου 7» με ένα αποκλειστικό τραγούδι από τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ.