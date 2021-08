Ο Damon Albarn «λυπάται» που δεν συνεργάστηκε με τον David Bowie

«Ο David Bowie μου ζήτησε να κάνουμε ένα άλμπουμ», αποκαλύπτει ο Damon Albarn.

Ο Damon Albarn «λυπάται» που δεν έκανε ένα άλμπουμ με τον εκλιπόντα David Bowie.

Ο frontman των Blur έλαβε πρόσκληση να συναντήσει τον David Bowie, που πέθανε από καρκίνο το 2016, για να συζητήσει την πιθανότητα να συμμετάσχει με τον Ray Davies των Kinks σε ένα δίσκο του, αλλά η συνεργασία δεν έγινε ποτέ, επειδή η περιοδεία του Bowie αποδείχθηκε πολύ επιτυχημένη για να του δοθεί η ευκαιρία για ένα διάλειμμα.

«Ο David Bowie ζήτησε από εμένα και τον Ray Davies να κάνουμε ένα άλμπουμ μαζί του. Ήταν πραγματικά κάτι σοβαρό που θα κάναμε», αποκάλυψε ο Damon Albarn στην εφημερίδα «The Herald» της Σκωτίας.

«Με κάλεσε όταν εμφανιζόταν στην Ελβετία μέσα στο λαβύρινθο των παρασκηνίων του και πήγα να τον δω και μου είπε: “Λοιπόν, θα το κάνουμε αυτό, αλλά αν η περιοδεία συνεχίσει να πηγαίνει τόσο καλά όσο πηγαίνει, τότε θα συνεχίσω να περιοδεύω”», περιέγραψε.

«Και γι’ αυτό δεν υπάρχει άλμπουμ. Λυπάμαι. Απλά φαντάζομαι πώς θα μπορούσε να είναι», είπε.

Και αυτό δεν είναι η μόνη λύπη του Damon Albarn, καθώς κατηγορεί επίσης τον εαυτό του για το γεγονός ότι «έχασε» συνεργασίες με τον αείμνηστο Prince, τον παραγωγό Dr. Dre και τον ράπερ Kendrick Lamar.

«Ο Dr. Dre, ο Prince και ο Kendrick Lamar… έχασα και τους τρεις. Εγώ φταίω για όλα. Είναι πολλές συνεργασίες για να χάσεις», ανέφερε.

Μετά από δεκαετίες επιτυχίας, ο 53χρονος τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι η «καλύτερη στιγμή» της καριέρας του ήταν μια πολύ πρώιμη πρόβα με τους Blur, επειδή από τότε είναι πολύ απασχολημένος με τη δουλειά.

«Ήμασταν στο γκαράζ των γονιών μου στο Κόλτσεστερ και παίξαμε για πρώτη φορά το “Sing” και το “She’s So High” και ξαφνικά ένιωσα ότι είχα προχωρήσει από το να είμαι στο τοπικό Battle of the Bands στο Κόλτσεστερ και ότι υπήρχε μια πιθανότητα να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τα όνειρά μας, τα πραγματικά τρελά όνειρά μας για το “Top of the Pops” και το “Whistle Test”, τηλεοπτικά όνειρα. Θα μπορούσαμε να ήμασταν λίγο σαν τους Who», θυμήθηκε.

«Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή. Γιατί από τότε δουλεύω συνέχεια. Ήμουν απασχολημένος», πρόσθεσε.

Στα χρόνια που μεσολάβησαν ο Damon Albarn δημιούργησε τρεις νέες μπάντες, μία από τις οποίες, οι Gorillaz, ξεπέρασε σε πωλήσεις οποιοδήποτε άλλο εγχείρημά του.

Έχει γράψει μουσική στην Αφρική και την Ισλανδία, έχει συνυπογράψει μια όπερα για τον ελισαβετιανό μαθηματικό και πιθανότατα μάγο John Dee, μια άλλη όπερα βασισμένη σε ένα κινεζικό μυθιστόρημα του 16ου αιώνα και μια τρίτη, μια αφρικανική όπερα για έναν ψυχολάτρη από το Μάλι, για την οποία συνεργάστηκε με τον Μαυριτανό σκηνοθέτη Abderrahmane Sissako και ανέβηκε στο Παρίσι τον περασμένο Δεκέμβριο.

Έχει επίσης γράψει ένα μιούζικαλ, το «Wonder.land», έχει συνυπογράψει και κάνει την παραγωγή του τελευταίου άλμπουμ του Bobby Womack, «The Bravest Man in the Universe» και έχει ηχογραφήσει δύο σόλο άλμπουμ.

Το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του Damon Albarn θα έχει τον τίτλο «The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows» και θα κυκλοφορήσει στις 12 Νοεμβρίου 2021.