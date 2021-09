Ο Damon Albarn αποκαλύπτει ότι οι Gorillaz θα συνεργαστούν με τον Bad Bunny

Η συνεργασία θα αποτελέσει το βασικό single του νέου δισκογραφικού εγχειρήματος των Gorillaz και θα κυκλοφορήσει το επόμενο έτος.

Ο Damon Albarn αποκάλυψε ότι έχει συνεργαστεί με τον Bad Bunny για ένα επερχόμενο project των Gorillaz.

Ο Βρετανός καλλιτέχνης είπε σε συνέντευξή του στο «Warp» ότι συναντήθηκε με τον Πορτορικανό ράπερ ενώ βρίσκονταν και οι δύο στην Τζαμάικα.

«Αυτό που αγαπώ στους Gorillaz είναι ότι μπορώ να προσκαλέσω όποιον θέλω. Ήμουν πρόσφατα στην Τζαμάικα και ηχογράφησα ένα τραγούδι των Gorillaz με τον Bad Bunny, αυτό είναι κάτι συναρπαστικό που θα κυκλοφορήσει το επόμενο έτος», ανέφερε.

Ο Damon Albarn σημείωσε επίσης ότι η συνεργασία με τον Bad Bunny θα αποτελέσει το βασικό single του επόμενο δισκογραφικού εγχειρήματος των Gorillaz, το οποίο, όπως τονίζει, είναι εμπνευσμένο από τη Λατινική Αμερική.

«Το πρώτο single είναι με τον Bad Bunny. Είναι το πρώτο τραγούδι που έχω κάνει για αυτό το νέο project», δήλωσε.

«Ακόμα δεν ξέρω πότε θα κυκλοφορήσει ή πώς θα το παρουσιάσουμε, αλλά το τελειώσαμε και είναι λίγο ή πολύ ένα reggaeton τραγούδι. Ο Bad Bunny συναντά τους Gorillaz», πρόσθεσε.

Ο Bad Bunny διένυσε ένα άκρως παραγωγικό 2020, κυκλοφορώντας συνολικά τρία άλμπουμ, το «YHLQMDLG» τον Φεβρουάριο και το «El Último Tour Del Mundo» τον Δεκέμβριο, καθώς και τη συλλογή «Las Que No Iban A Salir» τον Μάιο.

Ο Damon Albarn πρόκειται να κυκλοφορήσει το νέο σόλο άλμπουμ του «The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows» αυτόν τον Νοέμβριο.

Τον Οκτώβριο του 2020, οι Gorillaz κυκλοφόρησαν το έβδομο άλμπουμ τους, «Song Machine, Season One: Strange Timez», το οποίο περιείχε συνεργασίες με τους Slowthai, St. Vincent, Elton John, Robert Smith των The Cure και άλλους.

Τον προηγούμενο μήνα, το αγγλικό μουσικό εικονικό συγκρότημα κυκλοφόρησαν απροειδοποίητα το EP «Meanwhile», το οποίο περιλαμβάνει τρία νέα τραγούδια, συμπεριλαμβανομένης μίας συνεργασίας με τον AJ Tracey.