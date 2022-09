Ο Damon Albarn και Billie Eilish «προσπαθούν να βρουν χρόνο» να συνεργαστούν δισκογραφικά

Το μόνο που χρειάζεται για να συνεργαστούν δισκογραφικά ο Damon Albarn και Billie Eilish είναι να συγκλίνουν τα προγράμματά τους.

Ο Damon Albarn μίλησε για το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με την Billie Eilish.

Ο frontman των Gorillaz και των Blur συνάντησε την pop star στη σκηνή κατά τη διάρκεια της κεντρικής εμφάνισής της στο μουσικό φεστιβάλ «Coachella» τον Απρίλιο για να ερμηνεύσουν μαζί τα τραγούδια «Feel Good Inc» και «Happier Than Ever».

«Αυτός ο άνθρωπος άλλαξε τη ζωή μου με πολλούς τρόπους και άλλαξε ολόκληρη την άποψή μου για το τι θα μπορούσε να είναι η μουσική, τι θα μπορούσε να είναι η τέχνη και τι θα μπορούσε να είναι η δημιουργία», είπε τότε η Billie Eilish στο κοινό.

«Το πρώτο μου αγαπημένο συγκρότημα ήταν οι The Good, The Bad and the Queen όταν ήμουν έξι ετών και οι Blur άλλαξαν τον κόσμο και οι Gorillaz άλλαξαν τον κόσμο και αυτός ο άνθρωπος είναι κυριολεκτικά μια ιδιοφυΐα και αυτό είναι όλο», συνέχισε.

Πριν από τη συνάντησή τους στη σκηνή, ο Damon Albarn χαρακτήρισε την Billie Eilish και τον αδελφό/συνεργάτη της Finneas ως «πραγματικά ενδιαφέροντες τραγουδοποιούς» σε συνέντευξή του στους LA Times.

Επίσης, εξήρε τον «παράξενο» ήχο της τραγουδίστριας, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι είναι εξαιρετική».

Μιλώντας σήμερα (27 Σεπτεμβρίου) στο Apple Music 1, ο Damon Albarn ρωτήθηκε αν θα μπορούσε κάποια στιγμή να συνεργαστεί με την Billie Eilish σε ένα τραγούδι.

«Ναι, θα γίνει. Ναι. Νομίζω ότι συνεχίζουμε να προσπαθούμε να το κάνουμε. Είναι απλά θέμα προγραμμάτων», απάντηση.

Όσο για τον ήχο της πιθανής συνεργασίας τους, ο Damon Albarn σχολίασε: «Ποιος ξέρει; Θα μπορούσε να είναι κάποιο babbling brook folk ή σκοτεινό σατανικό metal».

Ο Damon Albarn επανέλαβε επίσης τον θαυμασμό του για τη δουλειά της Billie Eilish και είπε: «Είναι υπέροχη. Την αγαπώ. Την γνώρισα πραγματικά μόνο μέσω της μουσικής της».

Εν τω μεταξύ, οι Gorillaz ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι στις 24 Φεβρουαρίου 2023 θα κυκλοφορήσουν το νέο άλμπουμ τους «Cracker Island», στα οποίο θα συμμετέχουν ονόματα όπως οι Tame Impala, ο Thundercat, ο Beck και η Stevie Nicks.