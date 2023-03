Daft Punk: Ακούστε το ακυκλοφόρητο τραγούδι «The Writing Of Fragments Of Time».

Ένα από τα κομμάτια που θα περιλαμβάνονται στην επερχόμενη επετειακή έκδοση του άλμπουμ «Random Access Memories» των Daft Punk.

Οι Daft Punk, μετά την ανακοίνωση της νέας συλλεκτικής έκδοσης για την επέτειο των δέκα ετών του τελευταίου άλμπουμ τους, «Random Access Memories», παρουσιάζουν το ακυκλοφόρητο τραγούδι «The Writing Of Fragments Of Time».

Η νέα επετειακή έκδοση του «Random Access Memories» περιλαμβάνει 35 λεπτά ακυκλοφόρητου υλικού μέσα από 9 τραγούδια.

Οι Daft Punk ανοίγουν την αυλαία των παρασκηνίων και αποκαλύπτουν μερικές ακόμα στιγμές από το επιτυχημένο άλμπουμ τους που παρέμειναν ακυκλοφόρητες από το 2013 μέχρι σήμερα.

Οι στίχοι του «Fragments Of Time» γράφτηκαν και ηχογραφήθηκαν με τον μακροχρόνιο συνεργάτη του συγκροτήματος Todd Edwards, με τον οποίο οι Daft Punk ένωσαν τις δυνάμεις τους για πρώτη φορά στο τραγούδι «Face To Face» από το άλμπουμ «Discovery» που κυκλοφόρησε το 2001.

Ο Thomas Bangalter και ο Todd Edwards βιντεοσκόπησαν στα θρυλικά Henson Recording Studios στο Λος Άντζελες στις 29 Φεβρουαρίου 2012 όλη τη διαδικασία δημιουργίας του μαγικού τραγουδιού.

Το 2013, όταν κυκλοφόρησε η αρχική έκδοση του «Fragments of Time», δόθηκε στη δημοσιότητα και ένα βίντεο που κατέγραφε την άφιξη του Todd Edwards στην Καλιφόρνια για να ηχογραφήσει μουσική με τους Daft Punk και μπορείτε να το δείτε εδώ.

Με τη βοήθεια του ηχολήπτη Florian Lagatta ειδικά για αυτή τη νέα επετειακή έκδοση του «Random Access Memories», το «The Writing of Fragments of Time» γίνεται μία ωδή στο τραγούδι «Giorgio by Moroder» του άλμπουμ, στο οποίο ο θρυλικός Giorgio Moroder μιλάει για το πώς του ήρθε η ιδέα και το δημιούργησε.

Αυτό το καταπληκτικό κομμάτι αποτυπώνει ακριβώς τη στιγμή της δημιουργίας, της αμφιβολίας για το αποτέλεσμα και του αρχικού ημιτελούς τραγουδιού.

Οι στίχοι του «The Writing Of Fragments Of Time» γράφτηκαν εκείνη την ημέρα από μία οπτική γωνία όπου σκέφτηκαν πώς θα αισθάνονται στο μέλλον όταν θα θυμούνται εκείνη τη στιγμή με μία αίσθηση νοσταλγίας.

Δέκα χρόνια αργότερα αυτοί οι στίχοι, παράλληλα με το υλικό από τη διαδικασία της δημιουργίας του «The Writing Of Fragments Of Time», βάζουν τον ακροατή σε μία μηχανή του χρόνου και τον μεταφέρουν σε εκείνη τη μοναδική στιγμή.

«Και είναι πεντακάθαρο ότι δεν θέλω ποτέ να τελειώσει

Αν ήταν στο χέρι μου, δεν θα έφευγα ποτέ

Συνέχισε να δημιουργείς αυτές τις τυχαίες αναμνήσεις

Να μετατρέπεις τις ημέρες μας σε μελωδίες

Αλλά αφού δεν μπορώ να μείνω

Θα συνεχίσω να παίζω αυτά τα κομμάτια του χρόνου.

Όπου κι αν πάω, αυτές οι στιγμές θα λάμπουν»

Το «The Writing Of Fragments Of Time» κυκλοφορεί μαζί με ένα music video που σκηνοθέτησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής των Daft Punk, Cédric Hervet.

Η επετειακή έκδοση του «Random Access Memories» θα κυκλοφορήσει στις 12 Μαΐου σε τριπλό LP βινύλιο, διπλό CD και ψηφιακά. Επιπλέον, το αρχικό άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο για πρώτη φορά σε ήχο Atmos.