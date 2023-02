Daft Punk: Επετειακή έκδοση για τα 10 χρόνια του «Random Access Memories»

Η συλλεκτική έκδοση περιλαμβάνει 35 λεπτά ακυκλοφόρητου υλικού.

Οι Daft Punk ανακοίνωσαν μία μοναδική επετειακή έκδοση για τα 10 χρόνια του διάσημου άλμπουμ τους «Random Access Memories» με ακυκλοφόρητο υλικό.

Το παριζιάνικο ντουέτο του Thomas Bangalter και του Guy-Manuel de Homem-Christo, το οποίο είναι υπεύθυνο για μερικά από τα πιο δημοφιλή dance και pop τραγούδια που έχουν δημιουργηθεί στην ιστορία, ανακοίνωσε επίσημα τη διάλυσή του στις 22 Φεβρουαρίου 2021 στις 2:22 μ.μ. μέσω ενός βίντεο διάρκειας 8 λεπτών με τον τίτλο «Epilogue».

Δύο χρόνια μετά, ανακοινώνεται μία επετειακή έκδοση του τελευταίου άλμπουμ τους «Random Access Memories», η οποία θα κυκλοφορήσει στις 12 Μαΐου από τη Sony Music.

Διαφήμιση

Το 2023 συμπληρώνονται δέκα χρόνια από το πιο επιτυχημένο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν οι Daft Punk, με το οποίο κέρδισαν πέντε βραβεία Grammy και χάρισαν τεράστιες επιτυχίες όπως το «Get Lucky», που διαθέτει πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams και το «Instant Crush» των 800 εκατομμυρίων streams.

Αυτό το άλμπουμ αποτέλεσε μία μουσική στροφή για τους Daft Punk και ηχογραφήθηκε σε διάστημα επτά ετών με τη χρήση αναλογικού ήχου αντί για ψηφιακό.

Το «Random Access Memories» συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως ο Pharrell Williams, ο Nile Rodgers, ο Giorgio Moroder, ο Todd Edwards και ο Paul Williams.

Το άλμπουμ αποτίει φόρο τιμής στην αμερικανική μουσική κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ιδιαίτερα από το Λος Άντζελες.

Το «Random Access Memories» είναι το πρώτο και μοναδικό άλμπουμ των Daft Punk που κατέκτησε την κορυφή του αμερικανικού Billboard 200 και σήμερα είναι πλατινένιο στις ΗΠΑ. Επίσης, ανέβηκε στο No. 1 των charts σε είκοσι άλλες χώρες.

Το single «Get Lucky» του άλμπουμ σημείωσε τεράστια επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς κατέλαβε την κορυφή των charts σε περισσότερες από 30 χώρες και έγινε ένα από τα ψηφιακά singles με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Για την επετειακή έκδοση του άλμπουμ, με τίτλο «Random Access Memories: 10th Anniversary Edition», οι Daft Punk άνοιξαν το αρχείο τους και μας προσφέρουν 35 λεπτά ακυκλοφόρητου υλικού μέσα από 9 κομμάτια.

Το «Random Access Memories: 10th Anniversary Edition» θα κυκλοφορήσει σε εκδόσεις όπως 3 LP, 2 CD και ψηφιακά. Επιπλέον, το πρωτότυπο άλμπουμ των Daft Punk θα διατεθεί για πρώτη φορά σε ήχο Atmos.

Το tracklist του «Random Access Memories: 10th Anniversary Edition»

1. Give Life Back to Music

2. The Game of Love

3. Giorgio by Moroder

4. Within

5. Instant Crush

6. Lose Yourself To Dance

7. Touch

8. Get Lucky

9. Beyond

10. Motherboard

11. Fragments of Time

12. Doin’ it right

13. Contact

14. Horizon (Japan CD)

15. GLBTM (Studio Outtakes)

16. Infinity Repeating (2013 Demo)

17. GL (Early Take)

18. Prime (2012 Unfinished)

19. LYTD (Vocoder Tests)

20. The Writing of Fragments Of Time

21. Touch (2021 Epilogue)