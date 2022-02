Daft Punk: Επετειακή επανέκδοση για τα 25 χρόνια του «Homework»

Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 25 χρόνια από το πρώτο άλμπουμ τους.

Οι Daft Punk επέστρεψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τη διάλυσή τους και ανακοίνωσαν την επανακυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ τους, «Homework», σε μία επετειακή έκδοση βινυλίου.

Όλα ξεκίνησαν όταν στον επαληθευμένο λογαριασμό των Daft Punk στο Instagram δημοσιεύτηκε μια εικόνα που θύμιζε το εξώφυλλο του πρώτου άλμπουμ τους, «Homework» αλλά δεν περιλάμβανε λεζάντα.

Οι Daft Punk απέκτησαν επίσης το δικό τους κανάλι στο Twitch, το οποίο επαληθεύτηκε αμέσως και δημιούργησαν έναν νέο λογαριασμό στο Twitter.

Περίπου μία ώρα αργότερα, οι Daft Punk δημοσίευσαν στα κοινωνικά δίκτυα μία παλιά φωτογραφία από τη στάση τους στο Λος Άντζελες το 1997 στο πλαίσιο της πρώτης περιοδείας τους, με τίτλο «Daftendirektour», που πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 1997.

Η μυθική εμφάνιση του διδύμου έλαβε χώρα στο «Mayan Theatre», έναν χώρο χωρητικότητας 1.700 ατόμων στο κέντρο του Λος Άντζελες, στις 17 Δεκεμβρίου 1997. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιοδείας ηχογραφήθηκε και το live album «Alive 1997» των Daft Punk που κυκλοφόρησε το 2001.

Στη συνέχεια, ανακοινώθηκε μια μοναδική livestream μετάδοση (που έχει ήδη ολοκληρωθεί) της συναυλίας του «Daftendirektour» στο Λος Άντζελες μέσω του Twitch.

Στο σπάνιο υλικό οι Guy-Manuel de Homem-Christo και Thomas Bangalter των Daft Punk εμφανίζονται χωρίς τα εμβληματικά κράνη τους.

Οι Daft Punk ανακοίνωσαν επίσης την επανέκδοση του άλμπουμ «Homework» σε βινύλιο για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 25 ετών από την πρώτη κυκλοφορία του το 1997. Ο δίσκος βινυλίου του «Homework» θα κυκλοφορήσει, παράλληλα με μία επανέκδοση του «Alive ’97», στις 15 Απριλίου.

Το «Homework (25th Anniversary Edition)» θα περιέχει το αρχικό άλμπουμ των 16 τραγουδιών και έναν δεύτερο δίσκο που θα περιλαμβάνει 15 remixes των τραγουδιών του «Homework» από τους DJ Sneak, Masters At Work, Roger Sanchez & Junior Sanchez, Todd Terry, Motorbass και άλλους. Εννέα από τα remixes δεν ήταν προηγουμένως διαθέσιμα στις υπηρεσίες streaming.

Το tracklist του «Homework (25th Anniversary Edition)»

Disc 1: Homework – Original Album

01. Daftendirekt

02. WDPK 83.7 FM

03. Revolution 909

04. Da Funk

05. Phoenix

06. Fresh

07. Around The World

08. Rollin’ & Scratchin’

09. Teachers

10. High Fidelity

11. Rock’n Roll

12. Oh Yeah

13. Burnin’

14. Indo Silver Club

15. Alive

16. Funk Ad

Disc 2: Homework Remixes

01. Around The World (I: Cube remix)

02. Revolution 909 (Roger Sanchez & Junior Sanchez Remix)

03. Around the World (Tee’s Frozen Sun Mix)

04. Around the World (Mellow Mix)

05. Burnin’ (DJ Sneak Main Mix)

06. Around the World (Kenlou Mix)

07. Burnin’ Ian Pooley cut up mix

08. Around The World Motorbass Vice Mix

09. Around The World (M.A.W. Remix)

10 Burnin’ (Slam mix)

11 Around The World (Original Lead Only)

12. Burnin’ (DJ Sneak Mongowarrier Mix)

13. Around The World (Raw Dub)

14 Teachers (extended mix)

15. Revolution 909 (Revolution A Capella)