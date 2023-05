Ο d4vd κυκλοφορεί το νέο EP «Petals To Thorns»

Ο d4vd καθιερώνεται ως ένας από τους καλύτερους ανερχόμενους καλλιτέχνες.

Ο τάχιστος ανερχόμενος Αμερικανός τραγουδιστής d4vd κυκλοφορεί το νέο EP «Petals To Thorns».

Το «Petals To Thorns» είναι μία γνωριμία και μία ξενάγηση στην ταυτότητα του d4vd, ένας καλλιτέχνης που δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα συγκεκριμένο είδος.

Μόλις ένα χρόνο αφότου ξεκίνησε να κάνει μουσική στην ντουλάπα της αδελφής του στο Χιούστον, ο d4vd κυκλοφορεί μία αριστουργηματική δουλειά που περιέχει γνωστές επιτυχίες, όπως το πλατινένιο «Romantic Homicide» και το χρυσό «Here With Me», αλλά και νέα κομμάτια που αναδεικνύουν τον αμίμητο ήχο του.

Ο d4vd καθιερώνεται με την κυκλοφορία του «Petals To Thorns» ως ένας από τους καλύτερους ανερχόμενους καλλιτέχνες, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την πρόσφατη ένταξή του στη λίστα 21 Under 21 του Billboard.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του «Petals To Thorns», ο d4vd παρουσιάζει το music video για το «The Bridge», ένα σύγχρονο τραγούδι που αντλεί επιρροές από το pop punk των αρχών της δεκαετίας του 2000, με βαριές κιθάρες και ορμητικά κρουστά.

Το music video του «The Bridge» κινείται στις αποχρώσεις του κόκκινου και αποτυπώνει ιδανικά οπτικά τους γεμάτους αγωνία, σπαρακτικούς στίχους του d4vd.

Ο d4vd συνεργάζεται επίσης με τον Ισλανδό pop καλλιτέχνη Laufey στη γοητευτική μπαλάντα «This Is How It Feels». Ο d4vd και ο Laufey επικοινωνούν μέσα από το τραγούδι ενάντια στα τρεμάμενα πλήκτρα του πιάνου.

Το αποτέλεσμα μοιάζει σαν να είναι βγαλμένο από παραμύθι και να μην διαφέρει καθόλου από τα soundtracks των αγαπημένων σας νοσταλγικών παιδικών ταινιών, αλλά με σύγχρονους στίχους που παραπέμπουν στις ιστορίες αγάπης του σήμερα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο d4vd κυκλοφόρησε ένα anime μουσικό βίντεο για την επιτυχία του «Romantic Homicide» για να προετοιμάσει το έδαφος για την άφιξη του EP «Petals To Thorns».

Το βίντεο ξεκινά με τον d4vd να ξεπροβάλλει μέσα από ένα γιγαντιαίο τριαντάφυλλο πριν βυθίσει εντελώς τον θεατή στο κινηματογραφικό σύμπαν του, μαζί με μια μάχη με το alter ego του IT4MI.

«Δούλευα πάνω σε έναν τρόπο να γεφυρώσω τα κενά της τέχνης μου με στοιχεία του κινηματογράφου» ανέφερε ο d4vd.

«Ο χαρακτήρας που βλέπετε εδώ σήμερα ονομάζεται “IT4MI” που σημαίνει πόνος στα ιαπωνικά. Εμπνευσμένος από τα manga και τα anime είναι ο κύριος ανταγωνιστής ολόκληρου του πρότζεκτ μου», εξήγησε.

«Φοράει ένα κάλυμμα στα μάτια με μοναδικό σκοπό να μην είναι υπεύθυνος για τον πόνο που προκαλεί», ανέφερε.

Ο d4vd απέκτησε το εκλεκτικό πλέον γούστο του στη rap και την indie μουσική από τις τάσεις του διαδικτύου και τα βίντεο του Fortnite που ανέβαιναν στο YouTube, πριν αρχίσει και ο ίδιος να δημιουργεί τα δικά του βίντεο όταν ήταν έφηβος και έκανε μαθήματα στο σπίτι.

Ως φανατικός gamer που είχε συγκεντρώσει πάνω από 50.000 συνδρομητές στο gaming κανάλι του, ο d4vd παρατήρησε ότι τα τραγούδια που χρησιμοποιούσε στα πλάνα των παιχνιδιών που έπαιζε δέχονταν καταγγελίες περί πνευματικών δικαιωμάτων και η μητέρα του ήταν εκείνη που του πρότεινε ως λύση να γράψει τη δική του πρωτότυπη μουσική.

Αυτό αποτέλεσε την αφορμή για να αρχίσει ο d4vd να ηχογραφεί τα δικά του τραγούδια, αφού ανακάλυψε μία εύχρηστη εφαρμογή δημιουργίας μουσικής που ονομάζεται BandLab.

Οι ενστικτώδεις στιχουργικές ικανότητες του d4vd προέρχονται από τα χρόνια που έγραφε raps και ποιήματα στο ημερολόγιό του στην παιδική ηλικία του και τα πολύπλευρα ενδιαφέροντά του λάμπουν στη μουσική του, αντλώντας κυρίως έμπνευση από τα manga για τις «αληθινές και προσγειωμένες» ιστορίες του.

Ακούστε επίσης το EP στο Spotify.