Η Cynthia Erivo περιγράφει πώς δέθηκε με την Ariana Grande εν όψει της συμμετοχής τους στην ταινία «Wicked»

«Θέλουμε να είμαστε έτοιμες και προετοιμασμένες να είμαστε εκεί η μία για την άλλη».

Η Cynthia Erivo και η Ariana Grande χτίζουν τη φιλία τους πριν πρωταγωνιστήσουν μαζί στο «Wicked».

Τον προηγούμενο Νοέμβριο, ανακοινώθηκε ότι η Cynthia Erivo και η Ariana Grande θα συμμετάσχουν σε μία κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ «Wicked», το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Broadway τον Οκτώβριο του 2003.

Το μιούζικαλ βασίζεται στο μυθιστόρημα «Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West» του Gregory Maguire από το 1995 και αφηγείται την ιστορία της Elphaba πριν γίνει γνωστή ως η κακιά μάγισσα της Δύσης στο βιβλίο «Ο Μάγος Του Οζ» του L. Frank Baum.

Η Cynthia Erivo θα υποδυθεί την Elphaba και η Ariana Grande την Glinda.

Στο κόκκινο χαλί των Screen Actors Guild Awards 2022, το οποία πραγματοποιήθηκαν στη Σάντα Μόνικα του Λος Άντζελες το βράδυ της Κυριακής, η Cynthia Erivo δήλωσε ότι είναι «πολύ ενθουσιασμένη» για την ταινία.

«Πριν καν πάω να κάνω την οντισιόν, ήξερα τη μουσική σαν την παλάμη του χεριού μου. Την έκανα στη δραματική σχολή και πήγαινα κρυφά στην αίθουσα του πιάνου και απλά μάθαινα όλα τα τραγούδια», δήλωσε στο «E!».

«Οπότε νομίζω ότι το θέμα είναι να μάθουμε τη μουσική, να μάθουμε την ιστορία, να βρούμε τρόπο με τον οποίο θα τα καταφέρουμε», πρόσθεσε.

Η Cynthia Erivo, η οποία ήταν υποψήφια στα Screen Actors Guild Awards 2022 για το βραβείου του Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Τηλεοπτική Σειρά για τη συμμετοχή της στη σειρά «Genius: Aretha» του National Geographic στο ρόλο της Aretha Franklin, σημείωσε ότι έχει αφιερώσει πολύ χρόνο για να γνωρίσει καλύτερα την Ariana Grande.

«Η Ariana και εγώ συναντιόμαστε και συζητάμε και μιλάμε και χτίζουμε τη δική μας σχέση γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει γυναικεία αλληλεγγύη και θέλουμε να είμαστε έτοιμες και προετοιμασμένες να είμαστε εκεί η μία για την άλλη», εξήγησε.

«Είναι ό,τι πιο ευχάριστο. Καθόμασταν για περίπου τρεις ώρες στο πάτωμα του σπιτιού μου και απλά κουβεντιάζαμε και μιλούσαμε για τα πάντα», συνέχισε.

«Και ο (σκηνοθέτης) Jon (M. Chu) είναι καταπληκτικός, οπότε απλά περιμένουμε να ξεκινήσουμε. Είμαστε έτοιμες να κάνουμε πρόβες και να ξεκινήσουμε», ανέφερε η Cynthia Erivo.

Τον Νοέμβριο, όταν επιβεβαιώθηκε ότι θα πρωταγωνιστήσουν στο «Wicked», η Ariana Grande έστειλε στη Cynthia Erivo μία ροζ και πράσινη ανθοδέσμη και ένα σημείωμα που έγραφε: «Αγαπητή Cynthia, η τιμή δεν είναι καν αρκετή για να το περιγράψει. Ανυπομονώ να σε αγκαλιάσω. Τα λέμε στο Οζ».

Η Cynthia Erivo έστειλε επίσης λουλούδια στην Ariana Grande στα χαρακτηριστικά χρώματα της Glinda και της Elphaba και ένα σημείωμα που ανέφερε: «Το ροζ ταιριάζει με το πράσινο. Συγχαρητήρια δεσποινίς Α, ο ρόλος ήταν φτιαγμένος για εσένα. Ανυπομονώ να μοιραστώ αυτό το μουσικό ταξίδι μαζί σου».