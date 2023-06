Η Cyndi Lauper δεν ήθελε να ηχογραφήσει το «Girls Just Want To Have Fun» επειδή είχε γραφτεί από έναν άντρα

Το «Girls Just Want To Have Fun» είναι σήμερα ένα τραγούδι ενδυνάμωσης των γυναικών.

Όταν η Cyndi Lauper άκουσε για πρώτη φορά το «Girls Just Want To Have Fun», δεν ήθελε να το ηχογραφήσει. Τώρα, είναι υπερήφανη για τη φεμινιστική κληρονομιά του.

Η ιστορία της κορυφαίας επιτυχίας της Αμερικανίδας τραγουδίστριας αποκαλύπτεται στο «Let The Canary Sing», ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα της Cyndi Lauper που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca την Τετάρτη.

«Προσπαθούσα πολύ σκληρά να δημιουργήσω έναν ύμνο που θα έδινε έμπνευση στις γυναίκες και θα άνοιγε τις πόρτες σε όλες τις γυναίκες», είπε η Cyndi Lauper στο People για το «Girls Just Want To Have Fun», το lead single από το πρώτο άλμπουμ της «She’s So Unusual».

Διαφήμιση

«Όχι μόνο μία ομάδα γυναικών, αλλά κάθε μικρό κορίτσι θα μπορούσε να δει τον εαυτό του και να συνειδητοποιήσει ότι και εκείνη θα μπορούσε να έχει μία χαρούμενη ζωή», σημείωσε.

Αλλά η Cyndi Lauper δεν διέκρινε με την πρώτη ακρόαση τη δυναμική του να γίνει ένα τραγούδι που θα ενδυναμώνει τις γυναίκες.

Το «Girls Just Want To Have Fun» γράφτηκε και ηχογραφήθηκε αρχικά από τον Robert Hazard και ο τότε παραγωγός της, Rick Chertoff, την πήγε να τον δει να το τραγουδάει ζωντανά.

Στο ντοκιμαντέρ, ο Rick Chertoff θυμάται ότι η Cyndi Lauper τράβηξε το αυτί του προς το μέρος της κατά τη διάρκεια της συναυλίας και του είπε: «Δεν θα τραγουδούσα ποτέ αυτό το τραγούδι».

Εκείνη την εποχή, η Cyndi Lauper δεν ήθελε να ηχογραφήσει ένα τραγούδι για τις γυναίκες που ήταν γραμμένο από την οπτική γωνία ενός άνδρα.

«Κάθε φορά που θέλουμε να διασκεδάσουμε, είμαστε πόρνες», αναφέρει χαρακτηριστικά η 69χρονη τραγουδίστρια στο «Let the Canary Sing».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cyndi Lauper (@cyndilauper)

Η Cyndi Lauper δούλεψε πάνω σε «πολλά demos» του τραγουδιού μαζί με τον Rick Chertoff, καθώς ήθελε να το κάνει να ακούγεται πιο διασκεδαστικό αν επρόκειτο να τραγουδήσει από γυναικεία σκοπιά.

Στο στούντιο, προσπάθησε να κάνει το τραγούδι να έχει την αίσθηση των διακοπών, εμπνευσμένη από διαφημίσεις για το Raceway Park στο Νιου Τζέρσεϊ. Αφού δοκίμασε νέους ήχους και κατέληξε στο εμβληματικό πλέον lick της κιθάρας, η Cyndi Lauper θυμάται στο ντοκιμαντέρ: «Ξαφνικά, όλοι το ακούσαμε».

Όταν ήρθε η ώρα να γυρίσει το μουσικό βίντεο για το «Girls Just Want To Have Fun», η Cyndi Lauper θέλησε να επιλέξει μία ποικιλόμορφη ομάδα γυναικών. Είχε κουραστεί να βλέπει μόνο μία συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων στα βίντεο από διαφορετικά είδη μουσικής εκείνη την εποχή.

«Ήταν ένα ωραίο μήνυμα για τα παιδιά και ιδιαίτερα για τα έφηβα κορίτσια», δηλώνει ο Boy George στο ντοκιμαντέρ.

Η Cyndi Lauper ήθελε επίσης να βάλει τη μητέρα της, Catrine, να υποδυθεί τη μητέρα της στην οθόνη: «Είπα στη μητέρα μου: “Αν το κάνεις αυτό, θα φέρει τις μητέρες και τις κόρες πιο κοντά”. Πρέπει να μοιραστώ την επιτυχία μου με τη μητέρα μου», περιέγραψε μιλώντας στην κάμερα της ταινίας.

Η Catrine πέθανε σε ηλικία 91 ετών το 2022 μετά από μάχη με το Αλτσχάιμερ και την αγγειακή άνοια.

Διαφήμιση

«Η μαμά μου ήταν μαζί μου και νιώθω ότι ήμουν πραγματικά τυχερή και προνομιούχα που το έκανα αυτό», είπε η Cyndi Lauper στο People, ανατρέχοντας στην επιτυχία του «Girls Just Want To Have Fun», το οποίο ανέβηκε στο Νο. 2 του Billboard Hot 100 και παραμένει εμβληματικό μέχρι σήμερα.

«Τώρα, η αδελφή μου (Ellen) και ο αδελφός μου (Fred) ήρθαν, και συμμετείχαν στο ντοκιμαντέρ, και μίλησαν. Η οικογένεια, υποθέτω, είναι πολύ σημαντική», σχολίασε η Cyndi Lauper.