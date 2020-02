Κρυσταλλία: Με παρτενέρ γνωστό ηθοποιό στο «Just The Two Of Us»

Στο «Just The Two Of Us» θα αφήσουν το σημάδι τους οι εξαιρετικές ερμηνείες και η εντυπωσιακή σκηνική παρουσία της Κρυσταλλίας.

Η Κρυσταλλία είναι ένα από τα πρώτα ονόματα καλλιτεχνών για τα οποία γίνεται γνωστό ότι θα συμμετάσχουν στο νέο κύκλο του «Just The Two Of Us», που θα κάνει πρεμιέρα στη συχνότητα του Open το Μάρτιο.

Παρτενέρ της πολυτάλαντης τραγουδίστριας στη σκηνή του μουσικού show θα είναι ο ηθοποιός Λεωνίδας Καλφαγιάννης.

Την αποκάλυψη έκανε η εκπομπή «Ευτυχείτε» της Κατερίνας Καινούργιου.

Κάμερα του «Ευτυχείτε» βρέθηκε στα παρασκήνια της φωτογράφησης της Κρυσταλλίας και του Λεωνίδα Καλφαγιάννη για το «Just The Two Of Us», εξασφαλίζοντας αποκλειστικές δηλώσεις τους.

Το δίδυμο εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία που θα διαγράψει στο παιχνίδι, τονίζοντας ότι δεν φοβούνται τον ανταγωνισμό.

«Έχω μείνει άφωνος και δεν κάνω πλάκα», είπε ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης για την εντυπωσιακή Κρυσταλλία, σημειώνοντας στη συνέχεια ότι την εμπιστεύεται απόλυτα.

Παρότι ήταν η πρώτη τους συνάντηση, η Κρυσταλλία και ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης απέκτησαν γρήγορα συγκλονιστική χημεία και το κλίμα στη φωτογράφησή τους ήταν αρκετά ευχάριστο.

«Αμέσως μιλήσαμε, βρήκαμε κοινά σημεία. Είναι καλό κορίτσι και γι’ αυτό το λόγο άντεξα δίπλα της και με ανέχτηκε βεβαίως όταν είδε ότι κι εγώ δεν είμαι κακό παιδί…», περιέγραψε ο ηθοποιός.

Το «Just The Two Of Us» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Open το Σάββατο 14 Μαρτίου.

Την κριτική επιτροπή του show θα στελεχώσουν ο Σταμάτης Φασουλής, η Βίκυ Σταυροπούλου, η Δέσποινα Βανδή και η Μαρία Μπακοδήμου, ενώ παρουσιαστής θα είναι ο Νίκος Κοκλώνης.

Η Κρυσταλλία θα πάρει μέρος στο «Just The Two Of Us» έχοντας στις αποσκευές της ολοκαίνουργιο single «Me Gusta».

Το ισπανόφωνο τραγούδι με τον ακαταμάχητο ρυθμό κυκλοφόρησε πριν τρεις εβδομάδες από την Panik Records, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις.

Το εκρηκτικό music video του «Me Gusta» πλησιάζει μάλιστα στις 100.000 προβολές.