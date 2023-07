Οι Creed επανενώνονται για τις πρώτες εμφανίσεις τους μετά από 12 χρόνια

Οι Creed ανακοίνωσαν την πολυαναμενόμενη επιστροφή τους στο «Summer Of ’99» – μία συναρπαστική γιορτή του rock ‘n’ roll εν πλω, με αποκορύφωμα τις πρώτες δημόσιες ζωντανές εμφανίσεις του βραβευμένου με Grammy συγκροτήματος μετά από περισσότερο από μία δεκαετία.

Η κρουαζιέρα «Summer Of ’99» θα πραγματοποιηθεί από τις 18-22 Απριλίου 2024 και θα ταξιδέψει από το Μαϊάμι της Φλόριντα προς το Νασάου στις Μπαχάμες με το πλοίο Norwegian Pearl.

Κατά τη διάρκειας του «Summer Of ’99», οι Creed – οι οποίοι αποτελούνται από τους Scott Stapp, Mark Tremonti, Brian Marshall και Scott Phillips – θα επανενωθούν για πρώτη φορά από το 2012 για δύο μοναδικές ζωντανές εμφανίσεις κάτω από τα αστέρια της Καραϊβικής στη σκηνή του καταστρώματος του Norwegian Pearl.

Διαφήμιση

Η μοναδική κρουαζιέρα θα περιλαμβάνει επίσης ένα εκρηκτικό lineup με special guest τους 3 Doors Down και ένα all-star πρόγραμμα με τους Buckcherry, Tonic, Vertical Horizon, Fuel, the Verve Pipe, Tantric, Dishwalla, Louise Post (των Veruca Salt), Nine Days.

Η κρουαζιέρα «Summer Of ’99» θα διαθέτει ένα αποκλειστικό ζωντανό Q&A με τους Creed ανοιχτό σε όλους τους καλεσμένους, δραστηριότητες με συγκροτήματα και οικοδεσπότες podcast, πάνελ, αυτόγραφα και ένα πολύ ιδιαίτερο πάρτι με θέμα την αντίστροφη μέτρηση για τη δεκαετία του 2000.

«Μας τιμά η αμέριστη υποστήριξη του Creed Nation όλα αυτά τα χρόνια. Είναι όλα για εσάς. Οι Creed επιστρέφουν! Ας το κάνουμε!», δήλωσε το συγκρότημα.

Η τεράστια επιτυχία των Creed οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγική ομάδα του τραγουδιστή Scott Stapp και του κιθαρίστα Mark Tremonti, οι οποίοι σχημάτισαν το συγκρότημα μαζί το 1993.

Ο νικηφόρος συνδυασμός των δυνατών riffs, των συναρπαστικών τραγουδιών και των ενδοσκοπικών στίχων τους έχει χαρίσει ένα πλήθος φανατικών θαυμαστών σε όλο τον κόσμο.

Μετά την κυκλοφορία των δύο πρώτων άλμπουμ τους, οι Creed έγιναν το πρώτο συγκρότημα που είχε επτά διαδοχικά Νο. 1 singles στο Hot Mainstream Rock Tracks του Billboard.

Το τρίτο άλμπουμ των Creed, το «Weathered» που κυκλοφόρησε το 2001, έκανε επίσης ντεμπούτο στο Νο. 1 και ανέδειξε αρκετά δημοφιλή singles, συμπεριλαμβανομένων των Top 10 επιτυχιών «My Sacrifice» και «One Last Breath».

Αν και οι Creed ανακοίνωσαν τη διάλυσή τους το 2004, το συγκρότημα επανενώθηκε για ένα σύντομο διάστημα το 2009 για να κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Full Circle».

Το «Full Circle», πιο βαρύ από τα προηγούμενα άλμπουμ τους, έκανε ντεμπούτο στο Νο. 2 του Billboard 200, αποδεικνύοντας την απίστευτη αντοχή του συγκροτήματος.

The wait is over! We are beyond stoked to announce that we will be reuniting on the Summer of ‘99 Cruise, sailing April 18 – 22, 2024 from Miami, FL to Nassau, Bahamas aboard the Norwegian Pearl.

Get all of the booking info at https://t.co/dj62vSyXJh pic.twitter.com/SIeaVinTpf

— Creed (@Creed) July 19, 2023