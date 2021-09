Οι Cranberries τιμούν την Dolores O’Riordan με ένα νέο video για το «Never Grow Old»

Το συγκρότημα τιμά την Dolores O’Riordan.

Οι Cranberries κυκλοφόρησαν ένα νέο μουσικό βίντεο για το «Never Grow Old» με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από τη γέννηση της εκλιπούσας τραγουδίστριάς τους Dolores O’Riordan.

Το συγκρότημα δημιούργησε επίσης μια λίστα αναπαραγωγής προς τιμήν της.

«Προκειμένου να γιορτάσουμε στα 50ά γενέθλιά της όλα όσα ενέπνευσε και τη χαρά που έδωσε, οι συνεργάτες της στο συγκρότημα, οι φίλοι και η οικογένειά της, δημιούργησαν μια ολοκαίνουργια playlist με τίτλο “Remembering Dolores”, η οποία είναι διαθέσιμη τώρα σε όλες τις πλατφόρμες streaming», αναφέρεται σε ανάρτηση στις σελίδες των Cranberries στα κοινωνικά δίκτυα.

Το νέο μουσικό βίντεο για το «Never Grow Old», ένα τραγούδι από το άλμπουμ «Wake Up And Smell The Coffee» που κυκλοφόρησε το 2001, περιλαμβάνει πλάνα από παλαιότερες εμφανίσεις του συγκροτήματος, καθώς και υλικό από τα παρασκήνια.

Το βίντεο ξεκινάει με ακυκλοφόρητα πλάνα στα οποία η Dolores O’Riordan εμφανίζεται φορώντας ποδιά και λαστιχένια γάντια με το γκρουπ να κάθεται πίσω της. Η Ιρλανδή τραγουδίστρια λέει στην κάμερα: «Λυπούμαστε που δεν μπορούμε να είμαστε μαζί σας, αλλά, όπως βλέπετε, έχουμε δουλειά να κάνουμε».

Η Dolores O’Riordan βρέθηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Λονδίνο σε ηλικία 46 ετών στις 15 Ιανουαρίου 2018.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατός της προήλθε από πνιγμό λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Το αλκοόλ στον οργανισμό της ανερχόταν σε ποσοστό που ξεπερνούσε το τετραπλάσιο του επιτρεπόμενου ορίου που ισχύει για την οδήγηση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Βρετανός ιατροδικαστής έκανε λόγο για «τραγικό ατύχημα».

Μετά το θάνατο της O’ Riordan, οι Cranberries παρουσίασαν μια επετειακή έκδοση για τα 25 χρόνια του «Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?» και το 2019 κυκλοφόρησαν ένα τελευταίο άλμπουμ, με τίτλο «In The End», στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα φωνητικά της Dolores.

Πέρυσι, η μπάντα παρουσίασε μια deluxe επανέκδοση του άλμπουμ «No Need To Argue» του 1994, η οποία περιείχε B-sides, remixes, demos, ακυκλοφόρητα κομμάτια, ζωντανές ηχογραφήσεις από εκείνη την εποχή και πολλά άλλα.

Ακούστε το playlist «Remembering Dolores» παρακάτω: