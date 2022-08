Η Courtney Love ολοκλήρωσε την αυτοβιογραφία της

Η Courtney Love σχεδίαζε να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της το 2013, αλλά καθυστερούσε την ολοκλήρωσή της.

Η Courtney Love ολοκλήρωσε επιτέλους την αυτοβιογραφία της.

Η frontwoman των Hole σχεδίαζε αρχικά να κυκλοφορήσει το βιβλίο της με τίτλο «Girl With the Most Cake» το 2013, αλλά καθυστερούσε να ολοκληρώσει την αυτοβιογραφία της, παρότι είχε τη βοήθεια του συγγραφέα Alex Abramovich.

«Νομίζω ότι μόλις ολοκλήρωσα το βιβλίο μου. Μετά από μία δεκαετία που καθυστερώ (Ο Alex Abramovich έχει υπομονή Αγίου). Harper Collins μην ανοίξετε τη σαμπάνια ακόμα. Έχει μέσα τη σεξουαλική εργασία είναι μέσα!», έγραψε η Courtney Love στο Instagram.

«Ναι, αλλά η κούκλα απέχει πλήρως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (παραθέτοντας το ρητό της μεγάλης ιδιοφυΐας [Lana] Del Rey “κανείς δεν λέει την ιστορία μου εκτός από εμένα”). Έτσι κερδίζεις κάτι και χάνεις κάτι», πρόσθεσε.

Αν και η 58χρονη τραγουδίστρια έχει ολοκληρώσει την αυτοβιογραφία της, προειδοποίησε τους θαυμαστές της ότι μπορεί να περιμένουν πολύ ακόμα για να διαβάσουν το βιβλίο λόγω των προβλημάτων που επικρατούν στον εφοδιασμό χαρτιού.

«Υπάρχει (χωρίς πλάκα) μία πολύ μεγάλη αλυσίδα εφοδιασμού χαρτιού πίσω, οπότε μη με ρωτάτε πότε», ανέφερε.

Η Courtney Love, πρώην σύζυγος του Kurt Cobain των Nirvana, εξήγησε ότι το βιβλίο θα εξετάζει την «τρελή τύχη» της και ότι θα «αλλάξει την ψεύτικη ιστορία ότι βρέθηκε “από τα κουρέλια στα πλούτη” για να πει την πραγματική ιστορία της ζωής της».

«Πολλές από αυτές τις ιστορίες ο Alex τις αποκαλεί τις “βικτοριανές περιπέτειές” μου και μου φαίνεται ότι έχω 29 ζωές και συνεχίζω. Με την τρελή τύχη να βρίσκομαι στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή (και μερικές φορές την εντελώς λάθος!)», έγραψε.

«Ενδιαφέρουσα πληροφορία. Μπήκα στο Bennington College το 1981, από ένα αναμορφωτήριο υψίστης ασφαλείας στο Eugene του Όρεγκον. Ευχαριστώ εκ των προτέρων την Lili Anolik για όλη τη διαδικασία διασταύρωσης των γεγονότων που έχει ήδη ξεκινήσει, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μπει αυτό χωρίς αποδείξεις», σημείωσε.

Το βιβλίο της Courtney Love θα περιέχει «πολύ περισσότερη μόδα επίσης» καθώς «άλλαξε την ψεύτικη ιστορία ότι βρέθηκε από τα “κουρέλια σε πλούτη”» για να συμπεριλάβει τον πλούτο της μητέρας της και της οικογένειάς της.

«Και την απίστευτα λαμπερή γιαγιά μου που πήγαινε στις κολεξιόν του Παρισιού και μου έδειχνε τις μπανέλες και τις ραφές μέσα στα κομμάτια υψηλής ραπτικής της Chanel, της Valmains κ.λπ. Μία ανακριβής ιστορία επειδή αυτό “αρέσει” στους ανθρώπους», πρόσθεσε.

«Η αλήθεια είναι πολύ πιο διασκεδαστική, πιο πλούσια, πιο λογική. Και υπάρχουν και πολλά κουρέλια! Κάποιος είπε “η τάξη σου είναι ουδέτερη σαν σκωτσέζικος γλωσσοδέτης”, καθώς έχω περάσει όλες τις τάξεις, μερικές φορές ταυτόχρονα!», σημείωσε.

«Τέλος πάντων. Μέχρι στιγμής, όλα καλά. Ciao!», έγραψε η Courtney Love στην ανάρτησή της.