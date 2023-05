Courtney Love: Το Met Gala ήταν «απόλυτη ασέβεια» προς τον Karl Lagerfeld

Η Courtney Love αποδοκίμασε το φετινό Met Gala, για το οποίο υποστήριξε ότι ήταν «απόλυτη ασέβεια» προς την κληρονομιά του Karl Lagerfeld.

Το Met Gala 2023 πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα 1 Μαΐου και το θέμα της εμβληματικής εκδήλωσης μόδας, με τίτλο «Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty», απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα Γερμανό σχεδιαστή Karl Lagerfeld.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Courtney Love, οι εμφανίσεις των αστέρων της βιομηχανία τους θεάματος στο Met Gala 2023 δεν ήταν μόνο «βαρετές», αλλά έδειχναν και «ασέβεια» προς την κληρονομιά του.

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η τραγουδίστρια των Hole δημοσίευσε μια φωτογραφία της με τον βιρτουόζο της μόδας Karl Lagerfeld και στη λεζάντα παρέθεσε μια συζήτηση που θα μπορούσε να είχε κάνει μαζί του αν ήταν ακόμα εδώ σήμερα.

«Karl: “Courtney, WTF ήταν αυτό το Met Gala;”», έγραψε. «Απόλυτη ασέβεια προς την κληρονομιά σου. Ω και βαρετό», συνέχισε.

Σε ένα άλλο tweet, η Courtney Love ανάρτησε μια άλλη φωτογραφία της με τον Karl Lagerfeld και δήλωσε για ακόμα μία φορά την αποδοκιμασία της για το φετινό Met Gala.

«Αυτοί οι τύποι δεν υπομένουν. #MetGala», έγραψε, χρησιμοποιώντας μία ατάκα από την ταινία «The Big Lebowski» του 1998.

KARL: “Courtney, WTF was that Met ball?”

Me: “Total disrespect for your legacy. Oh and BORING.”

KARL: “Ffft. I’ll be waiting on the other side with my cat & THE 🪓 AXE! Anna. The axe 🪓!” pic.twitter.com/foUSFu7L92

— Courtney Love Cobain (@Courtney) May 3, 2023