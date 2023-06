Courtney Love: Ο Kurt Cobain ήταν τόσο φιλόδοξος και διψασμένος για επιτυχία «όσο και η Madonna»

«Θα τους έβαζα στο ίδιο επίπεδο».

Η Courtney Love ισχυρίστηκε ότι ο Kurt Cobain των Nirvana ήταν τόσο φιλόδοξος και διψασμένος για επιτυχία όσο και η Madonna τη δεκαετία του 1980.

Η τραγουδίστρια των Hole μίλησε για τον εκλιπόντα σύζυγό της κατά τη διάρκεια μίας συνέντευξής της στο podcast «60 Songs That Explain The ’90s» με τον Rob Harvilla του The Ringer.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο εμβληματικό τραγούδι «Smells Like Teen Spirit» των Nirvana.

Αφού μίλησαν για μερικούς από τους αχρησιμοποίητους στίχους του Kurt Cobain για το «Smells Like Teen Spirit», οι οποίοι περιλαμβάνονταν στα πρώτα προσχέδια του τραγουδιού, και για την επιτυχία που έφερε στους Nirvana, ο Rob Harvilla αναφέρθηκε σε μία παλαιότερη συζήτηση που είχε κάνει με την Courtney Love.

«Μου είπες… μου είπες, ότι ο κύριος Cobain ήταν ένας από τους πιο υπερβολικά φιλόδοξους ανθρώπους που περπάτησαν σε αυτή τη γη, και ότι όλο αυτό το θέμα ότι δεν ήθελε να γίνει ροκ σταρ είναι μία ανοησία. Είπες ότι είχε περισσότερη φιλοδοξία από τη Madonna του ’80», θυμήθηκε.

«Θα έβαζα τον Kurt και τη Madonna της δεκαετίας του ’80 στο ίδιο επίπεδο», απάντησε η Courtney Love, πρόσθεσε: «Ήταν έξυπνος, είχε μυαλό».

Ως παράδειγμα της επίγνωσης του Kurt Cobain για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η μουσική βιομηχανία, η Courtney Love αναφέρει στη συνέχεια τον κιθαρίστα Jason Everman, ο οποίος συνόδευσε για λίγο τόσο τους Soundgarden όσο και τους Nirvana.

Η Courtney Love άφησε να εννοηθεί ότι ο Jason Everman απομακρύνθηκε από τους Nirvana επειδή εξέθετε για τον Kurt Cobain για τις υποτυπώδεις δεξιότητές του στην κιθάρα.

«Gimme a break… Θέλω να μοιάσω στους Soundgarden, αλλά δεν θέλω να παίζω με έναν τύπο που μπορεί να παίξει», σχολίασε.

Στη συνέχεια, η Courtney Love εξήγησε ότι ο λόγος που η ίδια είχε προβλήματα με riot grrrl συγκροτήματα όπως οι Bikini Kill και οι Bratmobile δεν αφορούσε τις προσωπικότητες, αλλά τις «αρχές».

Η Courtney Love επισήμανε ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του «μανιφέστου» των riot grrrl ήταν η νοοτροπία: «Δεν θα μάθουμε όργανα, τα όργανα είναι τα εργαλεία της πατριαρχίας».

«Και εγώ λέω: “Ναι, αυτό είναι ανοησία, θα μάθω το Sweet Emotion (των Aerosmith), τώρα αμέσως. Τι στο καλό… Τι είναι αυτά που λέτε;”», είπε.

«Ο Kurt τα κατάφερε χωρίς να είναι βιρτουόζος», σημείωσε η 58χρονη τραγουδίστρια για τον frontman των Nirvana.

«Με το “Nevermind”, ο Kurt το κυνήγησε ευθέως. “Δεν κρύβω πια το φως μου κάτω από έναν καλάθι, μας δόθηκε η άδεια, όλα τα συστήματα λειτουργούν, θα ζήσω τη ζωή μου στο έπακρο”», πρόσθεσε.

Ο Rob Harvilla θυμήθηκε στη συνέχεια ότι, μετά την επιτυχία του άλμπουμ «Nevermid», ο Kurt Cobain υποστήριξε ότι απεχθανόταν τη δουλειά του Butch Vig στην παραγωγή, λέγοντας ότι ακουγόταν σαν δίσκος των Motley Crue,

«Όλοι είπαμε πολλά πράγματα», σχολίασε η Courtney Love. «Το να λες ψέματα στους δημοσιογράφους είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλήματα στη ζωή», είπε χαρακτηριστικά.