Ο Corey Taylor των Slipknot υπέγραψε με την BMG για το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του

Το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του Corey Taylor αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος.

Ο Corey Taylor των Slipknot υπέγραψε παγκόσμιο δισκογραφικό συμβόλαιο με την BMG για να κυκλοφορήσει το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του «CMF2».

Το επόμενο άλμπουμ του μετά το «CMFT» του 2020 θα κυκλοφορήσει αργότερα φέτος από τη δική του δισκογραφική εταιρεία, Decibel Cooper, σε συνεργασία με την BMG.

Ο Corey Taylor ξεκίνησε τις ηχογραφήσεις του «CMF2» τον Ιανουάριο μαζί με τον μακροχρόνιο παραγωγό του Jay Ruston, ο οποίος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τους Steel Panther και τους Anthrax.

«Ήθελα να συνεργαστώ με την BMG επειδή ήρθαν πολύ θερμά θέλοντας να συνεργαστούν μαζί μου και κρατούν τη φωτιά αναμμένη για το rock, το punk και το metal τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο Corey Taylor στο Billboard.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τον Corey Taylor στην οικογένεια της BMG», ανέφερε σε δήλωσή του ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της BMG για τη Νέα Υόρκη και Ανώτερος Αντιπρόεδρος Διεθνούς Μάρκετινγκ, Jason Hradil.

«Το νέο άλμπουμ του είναι μία επέκταση του απίστευτου όγκου δουλειάς που έχει δημιουργήσει κατά τη διάρκεια της καριέρας του και ανυπομονούμε να το ακούσουν οι θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο αργότερα φέτος», πρόσθεσε.

Ο Thomas Scherer, Πρόεδρος της BMG για το Ρεπερτόριο και το Μάρκετινγκ στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη, σημείωσε ότι στελέχη της εταιρείας έμειναν «εντελώς ενθουσιασμένα» όταν άκουσαν το νέο άλμπουμ του Corey Taylor.

«Η μουσική του είναι εντελώς εξαιρετική με τις ανάλογες ικανότητες μάρκετινγκ. Είναι τιμή μας να είμαστε ο συνεργάτης ενός τόσο συναρπαστικού καλλιτέχνη και επιχειρηματία όπως ο Corey Taylor και να ενισχύουμε το όραμά του σε παγκόσμιο επίπεδο», τόνισε.

Ο Corey Taylor αποκάλυψε στο Billboard ότι θα χρησιμοποιήσει τη δική του δισκογραφική εταιρεία για να κυκλοφορήσει μουσική και από άλλους καλλιτέχνες.

«Η Decibel Cooper όχι μόνο θα μου επιτρέψει να κυκλοφορήσω τη δική μου μουσική και τέχνη παγκοσμίως, αλλά μου δίνει επίσης έναν σταθερό τρόπο να βοηθήσω στην ενίσχυση όλων των ριζοσπαστικών νέων καλλιτεχνών που θέλω να εντάξω στο δυναμικό μου», σχολίασε.

«Η BMG θα με βοηθήσει να βάλω τα χρήματά μου εκεί που θέλω – για να δώσω ώθηση στην επόμενη γενιά», συμπλήρωσε.

Το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Corey Taylor, με τίτλο «CMFT», κυκλοφόρησε στις 2 Οκτωβρίου 2020 από τη Roadrunner Records. Το άλμπουμ περιλαμβάνει 13 τραγούδια, όλα σε μουσική και στίχους του Corey Taylor, ο οποίος παρουσίασε την εξέλιξή του ως μουσικός.

Όταν ρωτήθηκε πώς θα διαφέρει το «CMF2» από το προηγούμενο άλμπουμ του, το περιέγραψε ως «μεγαλύτερο, καλύτερο και σκληρότερο» από το «CMFT» σχεδόν από κάθε άποψη: «Τα τραγούδια είναι άρρωστα, η μουσική είναι γιγαντιαία, και τα ρίσκα ήταν εξωπραγματικά. Το “CMFT” ήταν το σημείο από το οποίο ήρθα, το “CMF2” είναι το σημείο στο οποίο πηγαίνω».

Τον Ιανουάριο, αποκαλύφθηκαν οι προσωρινοί τίτλοι διαφόρων τραγουδιών του «CMFT2» που βρίσκονταν σε στάδιο παραγωγής.

Αυτά τα τραγούδια ήταν τα «Beyond», «The Box», «Post Traumatic Blues», «Talk Sick», «We Are The Rest», «Sorry Me», «Breath Of Fresh Smoke», «Hey Manifesto», «Midnight», «Stay Calm», «Starmate», «Punchline», «Someday, I’ll Change Your Mind», «Not In The Mood to Live», «Dead Flies», «All I Want Is Hate» και «That Mouse Is Dead».