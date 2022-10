«Εύχομαι να μην τον είχαμε χάσει τόσο σύντομα».

Ο Corey Taylor των Slipknot δήλωσε ότι η δημιουργία του νέου άλμπουμ του συγκροτήματος, «The End, So Far», επηρεάστηκε από τον πρόωρο θάνατο του αρχικού ντράμερ τους, Joey Jordison, τον Ιούλιο του 2021 σε ηλικία 46 ετών.

Ο Joey Jordison, ο οποίος ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Slipknot, αποχώρησε από το συγκρότημα το 2013. Τρία χρόνια αργότερα, το 2016, αποκάλυψε ότι έπασχε από εγκάρσια μυελίτιδα, μία νευρολογική ασθένεια που του κόστισε την ικανότητα να παίζει ντραμς.

«Σίγουρα παρεισέφρησε γιατί συνέβη ενώ δουλεύαμε πάνω σε κάποια από αυτά τα τραγούδια. Του αφιερώσαμε το άλμπουμ», είπε ο Corey Taylor για τον Joey Jordison σε μία μία νέα συνέντευξή του στο The Fader.

«Ελπίζαμε ότι δεν θα συνέβαινε και όταν συνέβη ήταν μία θλιβερή απόφαση που… Για κάποιον τόσο δημιουργικό και εκρηκτικό…», συνέχισε.

«Απλά εύχομαι να μην τον είχαμε χάσει τόσο σύντομα. Ελπίζαμε να συμφιλιωθούμε μαζί του και είναι ένα από αυτά τα πράγματα που σου λέει: “ό,τι πρέπει να κάνεις, κάν’το τώρα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα χάσεις κάποιον”», παραδέχτηκε.

Ο Corey Taylor αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι οι Slipknot έχασαν τον αρχικό μπασίστα τους Paul Gray από υπερβολική δόση ναρκωτικών το 2010, σε ηλικία 38 ετών, ενώ ήταν μέλος του συγκροτήματος.

«Αυτές οι εμπειρίες σίγουρα μας ξύπνησαν λίγο, μας έκαναν να συνειδητοποιήσουμε ότι βρισκόμαστε στην άλλη πλευρά της νιότης», είπε για τον θάνατο των δύο συνεργατών του.

«Θα έρθει κάποια στιγμή που θα αρχίσουμε να χάνουμε ξανά ο ένας τον άλλον και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο που έχουμε τώρα μεταξύ μας. Προσπάθησα να πω σε αυτά τα παιδιά πώς αισθάνομαι για εκείνους και τη μουσική που έχουμε φτιάξει μαζί», αποκάλυψε.

«Είμαστε όλοι τόσο διαφορετικοί άνθρωποι, και το γεγονός ότι μετά από τόσα χρόνια εξακολουθούμε να δουλεύουμε μαζί -και μάλιστα με αυτόν τον ρυθμό- πρέπει να αγκαλιάζουμε ο ένας τον άλλον μετά από αυτό», σημείωσε.

Ο Corey Taylor εξήγησε επίσης τι παρακίνησε τους Slipknot να επιστρέψουν στο στούντιο και να δημιουργήσουν νέα μουσική.

«Επιτρέπουμε στους εαυτούς μας χρόνο να αναπνεύσουμε, να επεξεργαστούμε όλα όσα έχουμε κάνει στο παρελθόν, να ξεφύγουμε ο ένας από τον άλλον και το πανδαιμόνιο όλων αυτών. Αυτό μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε αυτό που μπορούμε ακόμα να κάνουμε», τόνισε.

«Έτσι, όταν έρχεται η ώρα να δημιουργήσουμε νέα μουσική, υπάρχει μία πραγματική αίσθηση ενθουσιασμού, επειδή υπάρχουν ακόμα τόσα πολλά μουσικά πεδία που δεν έχουμε εξερευνήσει. Αυτό μας βοηθά να ψάχνουμε για τον επόμενο δρόμο. Και επειδή υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι στο συγκρότημα, δεν υπάρχει ποτέ έλλειψη ιδεών και έμπνευσης», είπε.