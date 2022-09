Ο Corey Taylor των Slipknot λέει ότι το «Black Album» των Metallica του έδωσε ένα «πολύτιμο μάθημα»

«Μου πήρε πολύ καιρό να εκτιμήσω πραγματικά αυτό το άλμπουμ», παραδέχεται ο Corey Taylor.

Ο Corey Taylor θυμήθηκε την αντίδραση που είχε όταν άκουσε για πρώτη φορά το θρυλικό «Black Album» των Metallica την εποχή της κυκλοφορίας του, το 1991 και αποκάλυψε το «πολύτιμο μάθημα» που του έδωσε.

Ο τραγουδιστής των Slipknot, ο οποίος ήταν 17 ετών όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ, είπε στην εκπομπή «Trunk Nation With Eddie Trunk» του SiriusXM: «Ήταν περίεργο, γιατί στην πραγματικότητα ήταν σε δύο στάδια. Θυμάμαι ότι μελετούσα το “Enter Sandman” σαν να ήταν ταινία του Zapruder».

Ο Abraham Zapruder κατέγραψε μια τραγική στιγμή της ιστορίας όταν απαθανάτισε έγχρωμη τη δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι τον Νοέμβριο του 1963.

«Πραγματικά. Εγώ και οι φίλοι μου, μείναμε έκπληκτοι από την παραγωγή – πόσο καλά ακουγόταν και ταυτόχρονα τόσο πυκνό. Λέγαμε: “Πώς το έκαναν αυτό; Τι είναι αυτό;”. Και μπορώ να θυμηθώ ότι απλά… Το ηχογραφήσαμε από το ραδιόφωνο μόνο και μόνο για να το ακούσουμε – πριν βγει ολόκληρο το άλμπουμ», συνέχισε ο Corey Taylor.

«Μπορώ να θυμηθώ ότι προσπαθούσαμε να το γράψουμε βίντεο από το MTV, κρατώντας απλά ένα φορητό ραδιοκασετόφωνο πάνω στην τηλεόραση. Λέγαμε: “Ακούγεται χάλια. Πρέπει να το γράψουμε από το ραδιόφωνο”. Έτσι καθόμασταν εκεί με το “record” πατημένο και μετά το “pause”, και μόλις το έβαζαν να παίξει, λέγαμε: “Ω, πάμε”. Περιμέναμε όλη την ημέρα, γιατί αυτό έκανες τότε», περιέγραψε.

«Χάσαμε το μυαλό μας με αυτό το τραγούδι. Ο κόσμος πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι αυτό συνέβη πριν γίνει το “Stairway To Heaven” της γενιάς μας. Δεν είχαμε ακούσει ποτέ κάτι παρόμοιο. Ήμασταν απλά ενθουσιασμένοι. Και μετά βγήκε το άλμπουμ και είπα: “Εντάξει. Ακούγεται υπέροχο. Αλλά πού είναι τα βαριά πράγματα;”», είπε για το «Enter Sandman».

Παρότι αρχικά δυσανασχετούσε για το ύφος του άλμπουμ, ο Corey Taylor παραδέχτηκε ότι χρειάστηκε να περάσει «πολύς καιρός» για να εκτιμήσει το «Black Album» των Metallica.

«Υπήρχαν τραγούδια που σίγουρα ήταν βαριά, όπως το “Holier Than Thou”, το οποίο είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ήθελα να το διασκευάσω όταν μου ζήτησαν να συμμετάσχω στο “Blacklist”. Αλλά έψαχνα για πράγματα όπως αυτό και δεν έβρισκα αυτό το ύφος του “Master Of Puppets” ή του “…And Justice For All”. Έλεγα: “Πού είναι;”», ανέφερε.

«Και μου πήρε πολύ καιρό να εκτιμήσω πραγματικά αυτό το άλμπουμ. Και νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι θα συμφωνούσαν ότι μάλλον χρειάστηκε να κυκλοφορήσουν τα άλμπουμ “Load” (“Load” και “Reload”) για να γυρίσουμε πίσω και να πούμε: “Θεέ μου. Τι σκεφτόμουν; Πόσο καλό ακούγεται αυτό το άλμπουμ τώρα;”. Και αυτό δεν σημαίνει ότι αμφισβητώ αυτά τα δύο άλμπουμ, γιατί τότε ήταν μεγάλη απόκλιση», σημείωσε.

Ο Corey Taylor αποκάλυψε επίσης το «πολύτιμο μάθημα» που του έδωσε το κλασικό τραγούδι «Nothing Else Matters» των Metallica από το «Black Album».

«Θυμάμαι την πρώτη φορά που άκουσα το “Nothing Else Matters”. Το βλέμμα στο πρόσωπό μου. Ο φίλος μου είπε: “Χριστέ μου, πραγματικά δεν σου αρέσει αυτό το τραγούδι, έτσι δεν είναι;”. Επειδή είχα την έκφραση ότι είναι “χάλια”. Έλεγα: “Τι στο καλό είναι αυτό;”. Αλλά, φυσικά, με τον καιρό, φίλε, ένα καλό τραγούδι είναι ένα καλό τραγούδι, και δεν μπορείς να το αρνηθείς αυτό», είπε.

«Και μου έδωσε ένα πολύ πολύτιμο μάθημα, ότι πρέπει να επιβάλλεις την αλλαγή στους ανθρώπους. Εννοώ ότι σε κανέναν δεν αρέσει κάτι που είναι διαφορετικό αμέσως. Πρέπει να τους σύρεις με το ζόρι εκεί που πρέπει να πας, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να πας κάποιον εκεί», συνέχισε.

«Το να υποθέτεις ότι οι άνθρωποι θα αλλάξουν μαζί σου είναι ένα μάθημα παραφροσύνης, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό. Πρέπει να κάνεις την αλλαγή και απλά να φέρεις τους ανθρώπους μαζί σου», τόνισε ο τραγουδιστής των Slipknot.