Ο Corey Taylor απαντά στις φήμες διάλυσης των Slipknot

Ο τίτλος του νέου άλμπουμ των Slipknot αποτέλεσε την αφορμή να εμφανιστούν φήμες για τη διάλυση του συγκροτήματος.

Ο Corey Taylor εξήγησε τη σημασία του τίτλου του επερχόμενου άλμπουμ «The End, So Far» των Slipknot.

Οι τιτάνες του metal πρόκειται να κυκλοφορήσουν το έβδομο άλμπουμ τους – και διάδοχο του «We Are Not Your Kind» του 2019 – στις 30 Σεπτεμβρίου. Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει τα singles «The Chapeltown Rag», «The Dying Song (Time To Sing)» και «Yen», που έχουν ήδη κυκλοφορήσει.

Κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας τον Ιούλιο, ο Corey Taylor απάντησε στις φήμες που υποστήριζαν ότι ο τίτλος του επερχόμενου άλμπουμ των Slipknot θα μπορούσε να υποδηλώνει την επικείμενη διάλυση του συγκροτήματος.

«Αυτό δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια, φίλοι μου. Ο λόγος που ο τίτλος είναι “The End, So Far” είναι επειδή είναι το τέλος ενός κεφαλαίου και η αρχή ενός άλλου κεφαλαίου. Μπορείτε να με νιώσετε εκεί έξω, φίλοι μου;», είπε στο κοινό εκείνο το βράδυ.

Ο Corey Taylor απάντησε ξανά στις φήμες σε μία πρόσφατη εμφάνισή του στην εκπομπή «Trunk Nation With Eddie Trunk» στο SiriusXM, όπου έδωσε μία πιο λεπτομερή εξήγηση για τη σημασία του τίτλου του άλμπουμ «The End, So Far».

«Ο κόσμος μιλάει για το τέλος των Slipknot από το 2003, οπότε δεν έχει σημασία. Αν έπαιρνα μια δεκάρα κάθε φορά που έπρεπε να το ξεκαθαρίσω στο κοινό, θα ήμουν πλούσιος, ας το πούμε έτσι», είπε.

«Τίποτα δεν πουλάει δίσκους περισσότερο από το δράμα, ακόμα και το δράμα που δεν προέρχεται καν από εμάς, προέρχεται μόνο από το κοινό», συνέχισε.

«Αλλά την ίδια στιγμή, άρχισα να εξηγώ επί σκηνής ποιος είναι ο τίτλος. Το γεγονός ότι είναι… Είναι το τέλος μέχρι στιγμής, το οποίο απλά σημαίνει ότι είναι το τέλος μιας εποχής και η αρχή της επόμενης», πρόσθεσε.

Ο Corey Taylor αναφέρθηκε στη συνέχεια σε μερικά από τα «αγαπημένα συγκροτήματα» των Slipknot, συμπεριλαμβανομένων των Iron Maiden, των Black Sabbath και των Metallica, τα οποία, όπως είπε, είχαν όλα «διαφορετικές φάσεις στην καριέρα τους, δεν ήταν ποτέ μια ευθεία γραμμή».

«Δεν υπάρχει καμία ευθεία γραμμή εκτός από τα μέλη. Και κάθε εποχή φτάνει σε ένα φυσικό τέλος και μετά ακολουθεί η επόμενη. Αυτό λοιπόν αντικατοπτρίζει ο τίτλος», δήλωσε.

«Θέλει περισσότερο να ενημερώσει τους θαυμαστές ότι θα επιστρέψουμε και να τους υπενθυμίσει ότι ποτέ δεν ξέρουν τι θα ακολουθήσει», σημείωσε.

Ο Corey Taylor εξήγησε ότι κάθε άλμπουμ των Slipknot «ήταν πάντα διαφορετικό» από το προηγούμενο.

«Αισθάνομαι ότι αυτό το κεφάλαιο ασχολείται περισσότερο τη θλίψης που είχαμε να αντιμετωπίσουμε και τώρα φτάνουμε κατά κάποιο τρόπο στο σημείο όπου μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε άνετα στο μέλλον», σχολίασε.

«Το επόμενο κεφάλαιο θα είναι σίγουρα περισσότερο σαν να λέμε “ας δούμε τι θα συμβεί και ας το κυνηγήσουμε”», πρόσθεσε.

Το «The End, So Far» θα αποτελέσει το τελευταίο άλμπουμ των Slipknot που θα κυκλοφορήσει από τη δισκογραφική εταιρεία Roadrunner Records μετά την έναρξη της συνεργασίας τους με την εταιρεία το 1998.