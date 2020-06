Ο Consoul Trainin αναβιώνει το θρυλικό «Γεια» του Φοίβου

Ο Consoul Trainin παρουσιάζει τη δική του προσέγγιση στη θρυλική επιτυχία του Φοίβου.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 κυκλοφόρησε η επιτυχία «Γεια» του Φοίβου, ερμηνευμένη από την αγαπημένη Δέσποινα Βανδή.

Εκτός του ότι έγινε ένα από τα τραγούδια με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ελλάδα, το «Γεια» ξεπέρασε τα σύνορα και ακούστηκε στα ραδιόφωνα και τα clubs όλου του κόσμου.

Το «Γεια» της Δέσποινας Βανδή, σε στίχους και μουσική Φοίβου, έκανε είσοδο στα charts των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασίλειο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Billboard και του Music Week.

Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά, ο Consoul Trainin δημιούργησε μια ανανεωμένη προσέγγιση στο τραγούδι, με την έγκριση και την υποστήριξη του Φοίβου.

Αυτή τη φορά απολαύστε το «Γεια» χωρίς στίχους, αλλά με τον αισθησιασμό που πάντα το χαρακτήριζε.

Η clubby διάθεση αλλά και τα έντονα ethnic στοιχεία, αναμένεται να το κάνουν να ξεχωρίσει και να ακουστεί πάλι παντού.

Οι επιτυχίες που έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα στη μουσική του καριέρα o Consoul Trainin, του έχουν χαρίσει μια διεθνή αναγνώριση στο χώρο της house και dance μουσικής, με αποκορύφωμα το παγκόσμιο hit «Take Me To Infinity».

Παράλληλα μπορείτε να ανακαλύψετε και το ακόμα πιο pumpin’ remix που έκαναν στην προσέγγιση του Consoul Trainin στο «Gia» οι ταλαντούχοι DJ Pantelis και Nick Saley.