Consoul Trainin και DuoViolins ταξιδεύουν «Far From Home»

Ένα μελωδικό και ταυτόχρονα χορευτικό κομμάτι παρουσιάζουν ο Consoul Trainin και οι DuoViolins.

Ο αγαπημένος DJ και μουσικός παραγωγός Consoul Trainin συνεργάζεται και πάλι με το επιτυχημένο δίδυμο βιολιστών DuoViolins σε μία νέα κυκλοφορία με τίτλο «Far From Home».

Η συνεργασία τους ξεκίνησε το 2016 με την τεράστια επιτυχία «Take Me To Infinity».

Το single μετρά μέχρι σήμερα πάνω από 30 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και περίπου 15 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Ακολούθησαν και άλλες επιτυχημένες συνεργασίες μεταξύ του Consoul Trainin και των DuoViolins όπως το «No Saint» και το «3 Daqat», τα οποία αγαπήθηκαν εξίσου πολύ.

Το νέο τραγούδι τους κυκλοφορεί επίσημα στην Ελλάδα από την Planetworks και στο εξωτερικό, από τη Roton Music σε Πολωνία και Ρουμανία, από τη Virginia Records στη Βουλγαρία από τη Yeni Dunya στην Τουρκία και από την Teta Making Music στο Ισραήλ.

Το «Far From Home» είναι ένα μελωδικό και ταυτόχρονα χορευτικό κομμάτι, με τα μοναδικά συστατικά επιτυχίας που ο Consoul Trainin με τους DuoViolins ξέρουν καλά να συνθέτουν.