Η μεγαλειώδης συναυλία προς τιμήν του George Harrison, που διοργανώθηκε ένα χρόνο μετά το θάνατό του, έρχεται τώρα στη μεγάλη οθόνη.

«Concert for George» είναι ο τίτλος ντοκιμαντέρ με θέμα τη συναυλία – φόρο τιμής στον George Harrison, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ από τις 20 Φεβρουαρίου από την εταιρεία Abramorama σε συνεργασία με την Concord Music.

Το ντοκιμαντέρ θα αρχίσει να προβάλλεται στις Ηνωμένες Πολιτείες πέντε ημέρες πριν από την ημέρα που ο Άγγλος κιθαρίστας και τραγουδιστής του μουσικού συγκροτήματος των The Beatles θα γιόρταζε τα 75α γενέθλια του.

Το «Concert for George» διοργανώθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2002, ένα χρόνο μετά τον θάνατο του George Harrison.

Η χήρα του, Olivia Harrison και ο επί σειρά ετών φίλος του, Eric Claptopn διοργάνωσαν την εκδήλωση προς τιμήν του στο «Royal Albert Hall» του Λονδίνου με ερμηνευτές τον ίδιο τον Clapton και τους Joe Brown, Dhani Harrision, Jools Holland, Jeff Lynne, Paul McCartney, Monty Python, Tom Petty, Billy Preston, Ravi, Anoushka Shankar και Ringo Starr.

Το ντοκιμαντέρ σκηνοθετήθηκε από τον David Leland, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει επίσης την ταινία «Band Of Brothers» και το βίντεο «Handle With Care» του Βρετανο-Αμερικανικού μουσικού supergroup The Travelling Wilburys, το οποίο δημιουργήθηκε από τους George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne, Roy Orbison και Tom Petty.

Στο βίντεο περιλαμβάνονται ερμηνείες του «While My Guitar Weeping Weeps» με τον Clapton στην κιθάρα, τον McCartney στο πιάνο και τον Ringo Starr, του «Taxman» από τους Tom Petty and the Heartbreakers και του «Inner Light» σε διασκευή από τους Jeff Lynne και Anoushka Shankar.

Ο Lynne ήταν παραγωγός των ακουστικών στοιχείων της συναυλίας, ενώ ο Clapton επέβλεψε ολόκληρη τη διαδικασία ως μουσικός σκηνοθέτης. Το «Concert for George» έγινε οκτώ φορές πλατινένιο από τότε που κυκλοφόρησε και απέσπασε ένα βραβείο Grammy το 2004 για το καλύτερο μουσικό βίντεο μεγάλου μήκους.

Σε συνδυασμό με την προβολή στους κινηματογράφους, οι ηχογραφήσεις από το «Concert for George» θα επανεκδοθούν και για πρώτη φορά σε βινύλιο μέσω της Concord Music. Η Abramorama ειδικεύεται σε ταινίες με θέμα τη μουσική με τους Neil Young, Green Day, Pearl Jam.

Το ντοκιμαντέρ «The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years» (2016), παραγωγής της εταιρείας του Ron Howard, είχε έσοδα τρία εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και περισσότερα από δώδεκα εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιο επίπεδο.