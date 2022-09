Οι Coldplay υποδέχτηκαν στη σκηνή των Bruce Springsteen και την Kylie Minogue

Οι Coldplay ολοκληρώνουν αυτήν την εβδομάδα το αμερικανικό σκέλος της περιοδείας τους.

Οι Coldplay υποδέχτηκαν δύο ξεχωριστούς καλεσμένους κατά τη διάρκεια των δύο πρόσφατων συναυλιών της περιοδείας τους «Music Of The Spheres» στο Νιού Τζέρσεϊ.

Την Κυριακή 5 Ιουνίου, ο Chris Martin ανέβασε στη σκηνή του «MetLife Stadium» το αγαπημένο παιδί του Νιου Τζέρσεϊ, τον Bruce Springsteen, για να ερμηνεύσουν μαζί τα τραγούδια «Working On A Dream» και «Dancing in the Dark».

«Ο Chris είπε ότι έχει αυτό το τραγούδι τατουάζ στο χέρι του εδώ και καιρό, οπότε υποθέτω ότι πρέπει να το τραγουδήσω μαζί του», είπε ο Bruce Springsteen στο κοινό για το «Working On A Dream» και αυτό ακριβώς έκαναν.

Οι Coldplay και ο Bruce Springsteen παρουσίασαν μία ακουστική εκτέλεση του τραγουδιού, που κυκλοφόρησε το 2009, στην κυκλική σκηνή στη μέση του σταδίου.

Όσο για το «Dancing In The Dark», το Bruce Springsteen ανέλαβε το τραγούδι και την ακουστική κιθάρα, ενώ ο Chris Martin βοήθησε στα φωνητικά, ενώ παράλληλα έπαιζε στο πιάνο.

Το βράδυ του Σαββάτου στο ίδιο στάδιο, οι Coldplay ανέβασαν στη σκηνή την Kylie Minogue για να ερμηνεύσει μαζί με τον Chris Martin την επιτυχία της «Can’t Get You Out Of My Head».

H Kylie Minogue είχε συναντήσει ξανά στη σκηνή τον Chris Martin ως καλεσμένο στην εμφάνισή της στο μουσικό φεστιβάλ του «Glastonbury» το 2019.

«Σε ευχαριστούμε Kylie Minogue που μας άφησες να γίνουμε η μπάντα σου», έγραψαν οι Coldplay στο Twitter, δημοσιεύοντας παράλληλα ένα στιγμιότυπο από την κοινή εμφάνισή τους. «Σε αγαπάμε».

Η Kylie Minogue πρόσθεσε στη συνέχεια: «Σας ευχαριστώ Coldplay για την όμορφη, γεμάτη χαρά βραδιά! Θα σας αγαπώ πάντα!».

Thank you @kylieminogue for letting us be your backing band. We love you ♥️ pic.twitter.com/qgEEHwgIps — Coldplay (@coldplay) June 5, 2022

Το αμερικανικό σκέλος της περιοδείας των Coldplay ολοκληρώνεται με τρεις ακόμα συναυλίες στη Φιλαδέλφεια, στην Ατλάντα και στην Τάμπα. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα ακολουθήσει το ευρωπαϊκό σκέλος.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Coldplay ανακοίνωσαν ότι στο βρετανικό και ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας τους «Music For The Spheres» θα τους συνοδεύσουν, εκτός από τη H.E.R. και τους London Grammar, οι Alli Neumann, Gaumar, Griff, Ibibio Sound Machine, Laura Mvula, Lous And The Yakuza, Mery Spolsky, Nina Nesbitt και Zoe Wees.

Όσο για τον Bruce Springsteen, ανακοίνωσε πρόσφατα την πρώτη περιοδεία του με την E Street Band μετά από έξι χρόνια. Μέχρι στιγμής, έχει επιβεβαιωθεί μόνο το πρόγραμμα του ευρωπαϊκού σκέλους, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν και οι ημερομηνίες για τη Βόρεια Αμερική.