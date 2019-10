Στις μικρές αγγελίες δημοσιεύθηκε το tracklist από το νέο άλμπουμ των Coldplay.

Οι Coldplay μετά τον ευφάνταστο τρόπο με τον οποίο επέλεξαν ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ τους, αποκαλύπτουν το tracklist προτιμώντας ξανά μία πρωτότυπη ενέργεια.

Το βρετανικό συγκρότημα ενημέρωσε τους θαυμαστές του για την άφιξη του δίσκου «Everyday Life» στέλνοντας τους μέσω κλασικού ταχυδρομείου μια δακτυλογραφημένη επιστολή.

Ο Chris Martin και η μπάντα του διάλεξαν πάλι ένα παραδοσιακό μέσο προκειμένου να μοιραστούν τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει η νέα δισκογραφική δουλειά τους.

Συγκεκριμένα οι Coldplay ανακοίνωσαν το tracklist του «Everyday Life» τοποθετώντας διαφημιστική αγγελία σε τοπική εφημερίδα της Ουαλίας.

Ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Jonny Buckland, επιβεβαίωσε την εγκυρότητα της αγγελίας γράφοντας στο Twitter: «Κάποτε είχα δουλέψει τις γιορτές στην Daily Post, βάζοντας φωτογραφίες κατοικιών προς πώληση. Δεν ήμουν πολύ καλός…».

I once had a holiday job at the Daily Post, placing photos of houses for sale. I wasn't very good at it. JB https://t.co/tYquPUn8S4 — Coldplay (@coldplay) October 23, 2019

Διαφημίσεις με το tracklist του άλμπουμ εμφανίστηκαν επίσης και σε εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας σε χώρες όπως η Γαλλία, η Αυστραλία και η Μαλαισία.

Όπως είναι ήδη γνωστό, το «Everyday Life» θα κυκλοφορήσει στις 22 Νοεμβρίου από την Parlophone / Warner Music και θα είναι χωρισμένο σε δύο τμήματα που φέρουν αντίστοιχα τις ονομασίες «Sunrise» και «Sunset».

Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει 16 τραγούδια τα οποία υπογράφουν εξ ολοκλήρου τα τέσσερα μέλη των Coldplay, οι Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman και Will Champion.

Coldplay's #EverydayLife double album, tracklist and release date confirmed by an official advert in a local UK Newspaper pic.twitter.com/SKqvw53wT2 — ColdplayXtra (@coldplayxtra) October 23, 2019

Το tracklist του «Everyday Life»

Sunrise

1. Sunrise

2. Church

3. Trouble in Town

4. BrokEn

5. Daddy

6. WOTW / POTP

7. Arabesque

8. When I Need a Friend

Sunset

1. Guns

2. Orphans

3. Èko

4. Cry Cry Cry

5. Old Friends

6. بني آدم (Bani Adam – Οι Γιοι του Αδάμ)

7. Champion of the World

8. Everyday Life