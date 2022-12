Οι Coldplay στηρίζουν τις φετινές γιορτές τους πρόσφυγες

Οι Coldplay προτείνουν στους θαυμαστές τους έναν μοναδικό και συγκινητικό τρόπο για να απλώσουν την αγκαλιά τους σε όλους τους ανθρώπους αυτά τα Χριστούγεννα.

Το συγκρότημα ενθάρρυνε τους θαυμαστές τους να περάσουν από τη φετινή έκδοση του pop-up καταστήματος «Choose Love» στο Λονδίνο ή να επισκεφθούν το κατάστημα διαδικτυακά από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν βρίσκονται, για να αγοράσουν βασικές προμήθειες όπως ζεστά παλτά, ζεστό φαγητό και καύσιμα θέρμανσης για πρόσφυγες και εκτοπισμένους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο αυτόν τον χειμώνα.

Σε ένα σύντομο βίντεο που ανάρτησαν οι Coldplay φαίνεται μια μεγάλη ουρά ανθρώπων να περιμένουν έξω από το κατάστημα και ένα πλάνο από τα αντισυμβατικά ράφια στο εσωτερικό του καταστήματος που είναι γεμάτα με παιχνίδια για παιδιά, μπάλες ποδοσφαίρου, φυτά εσωτερικού χώρου, παιδικά σακίδια, δοχεία καυσίμων και πορτοκαλί σωσίβια.

Επίσης, περιλαμβάνονται πλάνα από παλτά και σχολικά είδη στα χέρια παιδιών που τα έχουν ανάγκη.

«Όλα όσα αγοράζετε θα πάνε απευθείας στους ανθρώπους που τα χρειάζονται περισσότερο. Φέτος ψωνίστε με αγάπη», αναφέρει το βίντεο.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του καταστήματος στη διεύθυνση choose.love.

Please consider a visit to the @chooselove online shop https://t.co/z8mSZeNxGr to buy essential supplies like warm coats, hot food and heating fuel for refugees and displaced people all over the world this winter. pic.twitter.com/O1vodO3wlw

— Coldplay (@coldplay) December 20, 2022