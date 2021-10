Coldplay και Selena Gomez τραγούδησαν πρώτη φορά ζωντανά το «Let Somebody Go»

Δείτε τον Chris Martin και τη Selena Gomez να τραγουδούν μαζί.

Οι Coldplay και η Selena Gomez παρουσίασαν για πρώτη φορά ζωντανά τη συνεργασία τους στο τραγούδι «Let Somebody Go» με μία κοινή εμφάνιση στην εκπομπή «The Late Late Show» του James Corden.

Να σημειωθεί ότι οι Coldplay θα φιλοξενούνται κάθε βράδυ στο «The Late Late Show» αυτήν την εβδομάδα, πραγματοποιώντας από μία διαφορετική εμφάνιση από τις 18 έως τις 21 Οκτωβρίου.

Το «Let Somebody Go» περιλαμβάνεται στο ένατο άλμπουμ των Coldplay, με τίτλο «Music Of The Spheres», το οποίο κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα.

Το συγκρότημα έχει δημοσιεύσει ένα lyric video για το «Let Somebody Go» στο οποίο εμφανίζονται γραμμένοι χειρόγραφα οι στίχοι του τραγουδιού με τον γραφικό χαρακτήρα του Chris Martin και τη Selena Gomez.

Κατά μήκος του «Let Somebody Go», ο Chris Martin των Coldplay και η Selena Gomez παλεύουν με τη θλιβερή απόφαση που πρέπει να πάρεις όταν αγαπάς κάποιον, αλλά συνειδητοποιείς ότι είναι καλύτερο να χωρίσουν οι δρόμοι σας.

«Όλες οι καταιγίδες που ξεπεράσαμε / Όλα όσα περάσαμε / Τώρα χωρίς εσένα, τι στο καλό θα κάνω; / Όταν κάλεσα τους μαθηματικούς και τους ζήτησα να εξηγήσουν / Είπαν ότι η αγάπη είναι ίση με τον πόνο /Και όταν όλα πήγαιναν στραβά / Μπορούσες να μετατρέψεις τη θλίψη μου σε τραγούδι / Ω, πονάει τόσο πολύ / Να αφήνεις κάποιον να φύγει», τραγουδούν οι δύο καλλιτέχνες, ανταλλάσσοντας στίχους.

Το «Music Of The Spheres» βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε τροχιά να γίνει το πρώτο άλμπουμ που θα ξεπεράσει τις 100.000 πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο σε μια εβδομάδα μετά το «Divide» του Ed Sheeran το 2019.

Το νέο άλμπουμ των Coldplay έχει καταγράψει μέχρι στιγμής πάνω από 81.000 πωλήσεις στη βρετανική αγορά, έχοντας ήδη ξεπεράσει την επίδοση του «We’re All Alone In This Together» του Dave για το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις της χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το άλμπουμ του Dave πραγματοποίησε 74.000 πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του τον Ιούλιο.