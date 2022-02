Coldplay και Selena Gomez κυκλοφορούν το video του «Let Somebody Go»

Ο Chris Martin και η Selena Gomez είναι παγιδευμένοι σε δύο πανομοιότυπους παράλληλους κόσμους στο video του «Let Somebody Go».

Οι Coldplay κυκλοφορούν το music video για τη συνεργασία τους με τη Selena Gomez στο τραγούδι «Let Somebody Go».

Το ντουέτο συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ των Coldplay με τίτλο «Music Of The Spheres», το οποίο κυκλοφόρησε από τις Parlophone / Atlantic Records / Warner Music τον Οκτώβριο του 2021.

Ο Chris Martin και η Selena Gomez τραγουδούν στο «Let Somebody Go» για τον πόνο και τη θλίψη που προκαλεί το τέλος μίας ερωτικής σχέσης.

Οι δύο τραγουδιστές αναγνωρίζουν ότι αν και εξακολουθούν να αγαπούν ο ένας τον άλλον, είναι καλύτερα να χωρίσουν οι δρόμοι τους. Είναι μία οδυνηρή απόφαση που πρέπει να πάρουν, μία απόφαση που τους έχει αφήσει και τους δύο συντετριμμένους.

Το «Music Of The Spheres» είναι ένας δίσκος με θέμα το διάστημα. Αν και το «Let Somebody Go» είναι ένα τυπικό τραγούδι χωρισμού, οι Coldplay χρησιμοποιούν ορισμένες αστρονομικές μεταφορές που συνδέονται με το θέμα του άλμπουμ.

«Είναι απλά μία πραγματικά υπέροχη μπαλάντα. Και αρκετά νωρίς συνειδητοποιήσαμε ότι χρειαζόταν ένα γυναικείο αντίπαλο δέος στα φωνητικά. Και ήμασταν πολύ ευγνώμονες που όταν ζητήσαμε από τη Selena να συμμετάσχει σε αυτό το τραγούδι, το λάτρεψε και δέχτηκε με χαρά να το κάνει», δήλωσε ο Chris Martin στο Apple Music σχετικά με το «Let Somebody Go».

«Οι συνεργασίες γενικά είναι κάτι που κάνουμε περισσότερο τελευταία. Δεν το κάναμε ποτέ πριν. Όταν ήμασταν νεότεροι, κλεινόμασταν σε ένα δωμάτιο και νιώθαμε ότι έπρεπε να αποδείξουμε ποιοι είμαστε», συνέχισε.

«Αλλά νομίζω ότι όσο περνούσε ο καιρός, γινόταν πιο ενδιαφέρον για εμάς να δουλεύουμε με άλλους ανθρώπους από διαφορετικά μέρη του κόσμου, διαφορετικά είδη. Απλά προσθέτει χρώμα και χαρακτήρα στη μουσική», εξήγησε.

Το «Let Somebody Go» αποκτά εικόνα με ένα μουσικό βίντεο ασπρόμαυρης αισθητικής σε σκηνοθεσία του Dave Meyers, ο οποίος επιμελήθηκε τα βίντεο και για τα δύο προηγούμενα singles των Coldplay, το «Higher Power» και το «My Universe» με τους BTS.

Στο βίντεο του «Let Somebody Go», το οποίο αντλεί στοιχεία από το σύμπαν του «Doctor Strange» της Marvel και το «Inception» του Christopher Nolan, ο Chris Martin των Coldplay και η Selena Gomez είναι παγιδευμένοι σε δύο πανομοιότυπους παράλληλους κόσμους και προσπαθούν να υπερνικήσουν τα εμπόδια που τους χωρίζουν.