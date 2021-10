Coldplay και Selena Gomez ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα νέο τραγούδι

Το τραγούδι θα συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ των Coldplay.

Οι Coldplay και η Selena Gomez έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους σε ένα νέο τραγούδι.

Η μπάντα του Chris Martin και η 29χρονη Αμερικανίδα τραγουδίστρια πρόκειται να κυκλοφορήσουν άμεσα την μπαλάντα «Let Somebody Go». Το τραγούδι θα συμπεριλαμβάνεται στο πολυαναμενόμενο άλμπουμ «Music Of The Spheres» του βρετανικού συγκροτήματος που θα κυκλοφορήσει στις 15 Οκτωβρίου.

Οι Coldplay έχουν δώσει μία πρόγευση τόσο από το «Let Somebody Go» όσο και από τα υπόλοιπα τραγούδια του νέου άλμπουμ τους μέσω ενός trailer που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Ιούλιο.

Μια πηγή δήλωσε στη στήλη «Bizarre» της εφημερίδας «The Sun»: «Ο Chris ήταν πάντα μεγάλος θαυμαστής της Selena και είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα το γεγονός ότι επιτέλους θα τραγουδήσει σε ένα τραγούδι των Coldplay».

«Ο Chris Martin έγραψε μια όμορφη μπαλάντα για εκείνη την οποία ηχογράφησαν μαζί τον Απρίλιο. Έχουν ήδη σχέδια για μια ξεχωριστή ζωντανή εμφάνιση στο πλαίσιο της κυκλοφορίας του άλμπουμ του συγκροτήματος», πρόσθεσε.

«Η Selena Gomez είναι εξαιρετικά δημοφιλής στους νέους ανθρώπους, οπότε το συγκρότημα ελπίζει ότι συνεργασίες όπως αυτή θα βοηθήσουν να κρατήσουν την επόμενη γενιά θαυμαστών», τόνισε.

Το επερχόμενο άλμπουμ «Music Of The Spheres» των Coldplay περιέχει άλλη μία – τουλάχιστον – συνεργασία με ένα δημοφιλές όνομα της pop μουσικής σκηνής, το τραγούδι «My Universe» με τη συμμετοχή των BTS που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και ήδη διεκδικεί την πρώτη θέση των charts.

O Chris Martin χαρακτήρισε τη δισκογραφική συνάντηση με τους BTS ως «ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

«Το φανταζόμουν στο μυαλό μου για τόσους πολλούς μήνες και τώρα είμαστε εδώ. Ήταν πολύ δύσκολο να πάμε στην Κορέα. Ήμασταν πολύ τυχεροί με τους ανθρώπους που μας επέτρεψαν να πάμε στην Κορέα μόνο και μόνο να ηχογραφήσουμε», ανέφερε.

Ακούστε μία πρόγευση από το «Let Somebody Go» στο 0:20 του βίντεο που ακολουθεί: