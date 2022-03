Το νέο μουσικό των Coldplay συνδυάζει υλικό από animation και πλάνα από μία ζωντανή εμφάνιση του συγκροτήματος.

Οι Coldplay μας μεταφέρουν σε ένα δυστοπικό κόμικ στο οργουελικό μουσικό βίντεο για το τραγούδι «People Of The Pride» από το άλμπουμ τους «Music Of The Spheres».

Το βίντεο το οποίο σκηνοθέτησε ο Paul Dugdale περιλαμβάνει υλικό από animation καθώς και πλάνα από μία ζωντανή εμφάνιση των Coldplay στη σκηνή του Climate Pledge Arena στο Σιάτλ τον Οκτώβριο.

Ενώ ο frontman Chris Martin περιφέρεται στη σκηνή και δίνει το πρόσταγμα στο κοινό του, η επανάσταση κοχλάζει κάτω από την επιφάνεια σε μια πόλη που μοιάζει με το Γκόθαμ και κυβερνάται από έναν ρομποτικό άρχοντα.

«Υπάρχει μια στροφή της παλίρροιας / Δεν θα πολεμήσουμε πια για / Κάποιον παλιοαπατεώνα και όλα του τα εγκλήματα / Ράβουνε τα κουρέλια / σε σημαίες της επανάστασης / Πρέπει να εξεγερθείτε για να σας υπολογίσουν / Να είστε ένας ύμνος για την εποχή σας», τραγουδά ο Chris Martin.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «People Of The Pride» βασίζεται στους στίχους του demo «The Man Who Swears» των Coldplay από την εποχή του άλμπουμ «Viva la Vida» του 2008.

«Ένα μεγάλο του μέρος προέκυψε από τις πορείες του Black Lives Matter και του Gay Pride, όπου οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τη φωνή τους για να πουν: “Αυτή η κατάσταση είναι γελοία”. Οπότε νομίζω ότι είναι το δικό μας τραγούδι που λέει “αυτή η κατάσταση είναι γελοία”», δήλωσε ο Chris Martin στο NME για το «People Of The Pride».

«Είμαστε αρκετά ευγενικοί ως προς αυτό το θέμα, όμως, αντί να πούμε “γαμημένοι μαλάκες!”. Αλλά έχει να κάνει με την ανθρώπινη πολιτική», σχολίασε.

«Αυτή είναι η πολιτική που πιστεύει ότι ο καθένας στον πλανήτη έχει το δικαίωμα να είναι ο εαυτός του. Και νομίζω ότι δικαιούσαι να το πιστεύεις αυτό, είτε είσαι ένας μεσήλικας σούπερ σταρ της soft-rock είτε ένας νέος ψευτοπαλικαράς», ανέφερε ο τραγουδιστής των Coldplay.

Το μουσικό βίντεο για το «People Of The Pride» κυκλοφορεί εν αναμονή της έναρξης της παγκόσμιας περιοδείας «Music Of The Spheres World Tour» από την Κόστα Ρίκα την Παρασκευή 18 Μαρτίου.