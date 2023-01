Οι Coldplay ολοκληρώνουν ένα νέο άλμπουμ με τίτλο «Moon Music»

Το νέο άλμπουμ των Coldplay ολοκληρώνεται, αλλά δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα, σύμφωνα με τον Chris Martin.

Οι Coldplay αποκάλυψαν ότι το νέο άλμπουμ τους, το οποίο θα έχει τον τίτλο «Moon Music», είναι σχεδόν έτοιμο.

Ο Chris Martin ανέφερε σε συνέντευξή του στο City News του Τορόντο ότι το συγκρότημα πλησιάζει στην ολοκλήρωση του επόμενου άλμπουμ μετά το «Music Of The Spheres», που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2021.

«Τελειώνουμε ένα άλμπουμ που ονομάζεται “Moon Music”, το οποίο είναι ο δεύτερος τόμος του “Music Of The Spheres”, αλλά δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα», δήλωσε ο τραγουδιστής.

Και ενώ η αναμονή είναι δυσάρεστη για τους θαυμαστές του συγκροτήματος, ο Chris Martin πρόσθεσε ότι οι Coldplay «ίσως» αρχίσουν να παίζουν ζωντανά ορισμένα από τα τραγούδια «κάποια στιγμή φέτος».

Ο Chris Martin δεν αποκάλυψε αν το δέκατο άλμπουμ των Coldplay θα περιλαμβάνει συνεργασίες με άλλους καλλιτέχνες, αλλά με τον κλασικό αυτοσαρκαστικό τρόπο του, όταν η δημοσιογράφος πρότεινε ότι ευχαρίστως θα καθόταν στο ξυλόφωνο, θα έπαιζε τα τρία ακόρντα της κιθάρας που ξέρει ή θα έκανε τρομερά φωνητικά αν χρειαζόταν, αστειεύτηκε: «Θα μας κάνεις να φανούμε κακοί».

«Αυτό είναι το πρόβλημα… Είχαμε πρόσφατα μερικούς καταπληκτικούς καλεσμένους στα άλμπουμ και στις περιοδείες μας. Αλλά είναι πάντα ελαφρώς απογοητευτικό γιατί συνειδητοποιείς: “Ω, αυτό το άτομο είναι πολύ πιο ταλαντούχο”», πρόσθεσε γελώντας.

Ο Chris Martin επισήμανε στη συνέχεια τη H.E.R., η οποία ανοίγει πολλές συναυλίες της περιοδείας «Music Of The Spheres World Tour» των Coldplay, ως «πρωταρχικό παράδειγμα» ενός καλλιτέχνη που βρίσκεται σε «διαφορετικό επίπεδο ταλέντου».

Στο άλμπουμ «Music Of The Spheres» συμμετείχαν η Selena Gomez στο «Let Somebody Go», οι We Are King και Jacob Collier στο «Human Heart» και οι BTS στο «My Universe», το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard Hot 100.

Οι Coldplay ανακοίνωσαν πρόσφατα μία νέα σειρά συναυλιών σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο, στις οποίες περιλαμβάνονται τις πρώτες επισκέψεις της περιοδείας σε Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία, Σουηδία και Ολλανδία, αλλά και σε βρετανικές πόλεις όπως το Μάντσεστερ και το Κάρντιφ.

Στα επερχόμενα Βραβεία Grammy 2023, που θα διεξαχθούν στις 5 Φεβρουαρίου, το «Music Of The Spheres» των Coldplay είναι υποψήφιο για τα βραβεία του Άλμπουμ της Χρονιάς και του Καλύτερου Pop Άλμπουμ.

Επίσης, το «My Universe» με τους BTS είναι υποψήφιο για την Καλύτερη Pop Ερμηνεία από Ντουέτο ή Γκρουπ, ενώ στην ίδια κατηγορία ήταν υποψήφιο στα Βραβεία Grammy 2022 το τραγούδι «Higher Power» από το άλμπουμ «Music Of The Spheres».