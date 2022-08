Οι Coldplay κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ «Music Of The Spheres»

Οι Coldplay μεταφέρουν τους ακροατές στο δικό τους μουσικό σύμπαν.

Οι Coldplay κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ τους με τίτλο «Music Of The Spheres».

Δύο χρόνια μετά το υποψήφιο για Grammy άλμπουμ «Everyday Life», οι Coldplay επιστρέφουν με το ένατο άλμπουμ τους και μεταφέρουν τους ακροατές σε έναν απόλυτο δικό τους μουσικό κόσμο.

Το άλμπουμ «Music Of The Spheres» διαδραματίζεται σε ένα φανταστικό πλανητικό σύστημα που ονομάζεται «The Spheres», το οποίο αποτελείται από εννέα πλανήτες, τρεις φυσικούς δορυφόρους, ένα αστέρι και ένα κοντινό νεφέλωμα. Κάθε κομμάτι του άλμπουμ αντιπροσωπεύει ένα ουράνιο σώμα από το «The Spheres».

Ακολουθώντας τη λίστα των τραγουδιών του άλμπουμ, είναι τα εξής: Neon Moon I («Music of the Spheres»), Kaotica («Higher Power»), Echo («Humankind»), Kubik («Alien Choir»), Calypso («Let Somebody Go»), Supersolis («Human Heart»), Ultra («People of the Pride»), Floris («Biutyful»), Neon Moon II («Music of the Spheres II»), Epiphane («My Universe»), Infinity Station («Infinity Sign») και Coloratura («Coloratura»).

Το Supersolis είναι το αστέρι στο κέντρο του πλανητικού συστήματος και το Coloratura είναι το νεφέλωμα. Κάθε ουράνιο σώμα στις Σφαίρες έχει τη δική του γλώσσα: Την EL 1 το Neon Moon I, την Kaotican το Kaotica, την Mirror Text το Echo, την Qblok το Kubik, την Aquamarine το Calypso, την Supersolar το Supersolis, την Voltik το Ultra, την Bloom το Floris, την EL 2 το Neon Moon II, την Spheric το Epiphane, την Infinitum το Infinity Station και την Coloraturan το Coloratura.

Ένας ανώνυμος φυσικός δορυφόρος βρίσκεται σε τροχιά γύρω από την Echo, ενώ και τα δύο φεγγάρια Neon βρίσκονται σε τροχιά γύρω από την Epiphane. Ένας χαμένος πλανήτης που ονομάζεται Aurora είναι επίσης μέρος του συστήματος.

Την παραγωγή του άλμπουμ «Music Of The Spheres» έχει επιμεληθεί ο καταξιωμένος pop παραγωγός Max Martin, με τον οποίο οι Coldplay ενώνουν τις δυνάμεις τους για πρώτη φορά.

Το βρετανικό συγκρότημα υποδέχθηκε το κοινό στον κόσμο του «Music Of The Spheres» κυκλοφορώντας τον προηγούμενο Μάιο το single «Higher Power».

Τη σκυτάλη πήρε, στα τέλη του Σεπτεμβρίου, η απρόσμενη μουσική συνάντηση των Coldplay με τους αστέρες της K-pop BTS στο single «My Universe», ένα δίγλωσσο τραγούδι με στίχους στα αγγλικά και στα κορεατικά, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Οι Coldplay συνεργάζονται επίσης με τη λαμπερή pop star Selena Gomez στο «Let Somebody Go» και με το αμερικανικό R&B δίδυμο των We Are King και τον ταλαντούχο Βρετανό μουσικό Jacob Collier στο «Human Heart».

Αξίζει να αναφερθεί ότι πέντε τραγούδια του άλμπουμ φέρουν ως τίτλο από ένα emoji: «Music Of The Spheres» (🪐), «Alien Choir» (✨), «Human Heart» (❤), «Music Of the Spheres II» (🌎) και «Infinity Sign» (♾).

Το άλμπουμ «Music Of The Spheres» των Coldplay κυκλοφορεί από τις Parlophone / Atlantic Records / Warner Music.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: