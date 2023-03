Coldplay: Έρχεται στους κινηματογράφους η συναυλία «Music Of The Spheres: Live At River Plate»

Η απόλυτη κινηματογραφική εκδοχή της συναυλίας των Coldplay που μεταδόθηκε ζωντανά σε όλο τον κόσμο τον Οκτώβριο.

Οι Coldplay ανακοίνωσαν μία μοναδική παγκόσμια κινηματογραφική προβολή της θεαματικής συναυλίας τους στο στάδιο της River Plate στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, που προβλήθηκε ζωντανά στις αίθουσες τον Οκτώβριο.

Η νέα προβολή θα δώσει την ευκαιρία στους θαυμαστές του συγκροτήματος σε όλο τον κόσμο να απολαύσουν την περίφημη περιοδεία «Music Of The Spheres World Tour» των Coldplay, για την οποία έχουν πουληθεί πάνω από 6 εκατομμύρια εισιτήρια και η οποία απέσπασε διθυραμβικές κριτικές τόσο από το κοινό όσο και από τους κριτικούς.

Ο Guardian περιέγραψε την περιοδεία των Coldplay ως «πραγματικά εκπληκτική», η New York Post τη χαρακτήρισε ως «μια βραδιά για τα βιβλία της ιστορίας» και η Glasgow Evening Times την ανακήρυξε ως «το μεγαλύτερο σόου στη γη».

Το «Coldplay – Music Of The Spheres: Live At River Plate» είναι η απόλυτη κινηματογραφική εκδοχή της συναυλίας που μεταδόθηκε ζωντανά τον Οκτώβριο στους κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Η νέα εκδοχή της συναυλίας θα διαθέτει remixed / remastered ήχο και εντυπωσιακά πλάνα, τα οποία καταγράφηκαν με τη χρήση 30 καμερών, αγωνιστικών drones και τεχνικών κινηματογράφησης 360° από τον βραβευμένο με BAFTA και υποψήφιο για Grammy σκηνοθέτη Paul Dugdale.

Η ταινία περιλαμβάνει πληθώρα υλικού που δεν είχε παρουσιαστεί στη ζωντανή συναυλία, όταν αυτή προβλήθηκε στον αριθμό – ρεκόρ των 81 χωρών, κατακτώντας την κορυφή του box office σε όλο τον κόσμο.

Η κινηματογραφική εκδοχή της συναυλίας θα διαθέτει επίσης μία αποκλειστική ταινία μικρού μήκους με παρασκήνια και νέες συνεντεύξεις με το συγκρότημα.

Στη συναυλία οι Coldplay ερμηνεύουν κλασικές επιτυχίες από όλη την καριέρα τους, όπως τα «Yellow», «The Scientist», «Fix You», «Viva La Vida», «A Sky Full Of Stars» και «My Universe», σε ένα στάδιο γεμάτο φώτα, λέιζερ, πυροτεχνήματα και LED βραχιολάκια.

Επίσης, περιλαμβάνονται guest εμφανίσεις από την πολυβραβευμένη H.E.R. και τον Jin των BTS, ο οποίος συμπράττει με τους Coldplay για την πρώτη ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού του «The Astronaut».

Το «Coldplay – Music Of The Spheres: Live At River Plate» θα προβληθεί σε χιλιάδες κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο στις 19 και 23 Απριλίου σε συνεργασία με την Trafalgar Releasing, η οποία είναι επίσης παραγωγός μαζί με την CJ 4DPlex.

Η πώληση εισιτηρίων για την ταινία θα ξεκινήσει την Τετάρτη 8 Μαρτίου στις 17:00 ώρα Ελλάδα από τη διεύθυνση coldplaycinema.live, όπου θα δημοσιευθούν επίσης περισσότερες πληροφορίες για τους κινηματογράφους που θα συμμετάσχουν στην προβολή.

Ο Marc Allenby, διευθύνων σύμβουλος της Trafalgar Releasing, δήλωσε: «Μετά το εξαιρετικά επιτυχημένο live event με τους Coldplay που έσπασε ρεκόρ πέρυσι, είμαστε στην ευχάριστη θέση να επαναφέρουμε αυτές τις απίστευτες συναυλίες στους κινηματογράφους σε νέα μορφή το 2023»

«Αυτή η νέα εκδοχή της συναυλίας, μαζί με το νέο και αποκλειστικό για τους κινηματογράφους παρασκηνιακό ντοκιμαντέρ, είναι ένα γεγονός που δεν πρέπει να χάσουν, τόσο οι θαυμαστές που παρακολούθησαν τη ζωντανή μετάδοση όσο και όσοι θα έρθουν για πρώτη φορά», τόνισε.