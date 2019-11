Coldplay: Το διπλό άλμπουμ «Everyday Life» κυκλοφορεί

Ένα σύνολο που ισορροπεί ανάμεσα στο γνώριμο ύφος των Coldplay και σε καινούργιους πειραματισμούς.

Οι Coldplay αποκαλύπτουν το όγδοο άλμπουμ τους, με τίτλο «Everyday Life».

Η νέα δισκογραφική δουλειά του βρετανικού συγκροτήματος κυκλοφορεί από την Parlophone Records / Warner Music και περιλαμβάνει 16 τραγούδια τα οποία υπογράφουν εξ ολοκλήρου τα τέσσερα μέλη της μπάντας, οι Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman και Will Champion.

Το άλμπουμ «Everyday Life» είναι χωρισμένο σε δύο τμήματα, το «Sunrise» (Ανατολή) και το «Sunset» (Δύση).

Το «Sunset» αντιπροσωπεύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στις ζωές μας ενώ το «Sunset» αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στις προκλήσεις αυτές.

Ο Chris Martin και η μπάντα του εξετάζουν μέσα σε 53 λεπτά θέματα όπως η αγάπη, ο πόλεμος, ο ρατσισμός, η πίστη, η φιλία, ο έλεγχος των όπλων, η κλιματική αλλαγή και η αστυνομική βία, δημιουργώντας ένα σύνολο που ισορροπεί ανάμεσα στο γνώριμο ύφος τους και σε καινούργιους πειραματισμούς.

Οι Coldplay μοιράστηκαν τις λεπτομέρειες του «Everyday Life» μέσα από δύο ευρηματικές ενέργειες.

Η μπάντα ανακοίνωσε την κυκλοφορία του άλμπουμ στέλνοντας χειρόγραφες σε περίπου 500 θαυμαστές τους σε όλο τον πλανήτη, ενώ το tracklist του «Everyday Life» δημοσιεύθηκε σε διαφημιστικές αγγελίες που τοποθετήθηκε τοπικές εφημερίδες ανά επιλεγμένα μέρη του κόσμου.

Το εμπνευσμένο εξώφυλλο του άλμπουμ (βλ. κεντρική φωτογραφία) βασίζεται σε μία φωτογραφία του 1919 του προπάππου του Jonny Buckland, του κιθαρίστα της μπάντας.

Οι Coldplay θα γιορτάσουν την κυκλοφορία του άλμπουμ με δύο μοναδικές συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν σήμερα στο Αμμάν της Ιορδανίας και θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω YouTube.

Το tracklist του «Everyday Life»

Sunrise

1. Sunrise

2. Church

3. Trouble in Town

4. BrokEn

5. Daddy

6. WOTW / POTP

7. Arabesque

8. When I Need a Friend

Sunset

1. Guns

2. Orphans

3. Èko

4. Cry Cry Cry

5. Old Friends

6. بني آدم (Bani Adam – Οι Γιοι του Αδάμ)

7. Champion of the World

8. Everyday Life