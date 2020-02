Οι Coldplay αγκαλιάζουν το παιδί που κρύβουν μέσα τους με το video του «Champion Of The World»

Ένα παιδί που βρίσκει διέξοδο στη ζωή του μέσα από τη δύναμη της φαντασίας υποδύεται ο Chris Martin στο music video του «Champion Of The World».

Οι Coldplay δίνουν εικόνα σε ακόμα ένα τραγούδι του νέου δίσκου τους «Everyday Life».

Το «Champion Of The World» είναι ένας φόρος τιμής της rock μπάντας στον Scott Hutchison, τον κεντρικό τραγουδιστή του συγκροτήματος Frightened Rabbit, ο οποίος αυτοκτόνησε το Μάιο του 2018 μετά πολυετή μάχη με την κατάθλιψη.

Οι Coldplay κυκλοφόρησαν το τραγούδι στις 20 Νοεμβρίου 2019 την ημέρα που ο Hutchison θα γινόταν 38 ετών αν ζούσε.

Το «Champion Of The World» είναι εμπνευσμένο από το τραγούδι «Los Angeles, Be Kind» που είχε κυκλοφορήσει ο Scott Hutchison το 2014, στο σόλο πρότζεκτ «Owl John».

Το music video για το «Champion Of The World» γυρίστηκε στο Λος Άντζελες με τη σκηνοθεσία της Γαλλίδας Cloé Bailly.

«Το βίντεο αφορά τη αυτή τη μαγική δύναμη που έχουν τα παιδιά να ξεφεύγουν από την πραγματικότητα και να βουτάνε στο δικό τους κόσμο», σχολιάζει η σκηνοθέτρια.

Ο Chris Martin υποδύεται ένα μικρό αγόρι που είναι θύμα bullying στο σχολείο του, δέχεται συνεχείς επιπλήξεις από τους γονείς του και απομονώνεται από όλους.

Το όνειρό του είναι να ταξιδέψει στο διάστημα και το καταφέρνει μέσα από τη φαντασία, τη μοναδική παρηγοριά στη ζωή του.

Αυτή την εβδομάδα το βρετανικό συγκρότημα κυκλοφόρησε το EP «Coldplay Reimagined», στο οποίο ο Chris Martin και ο Jonny Buckland παρουσιάζουν τις ακουστικές εκτελέσεις των τραγουδιών «Cry Cry Cry», «BrokEn» και «Champion Of The World» από το άλμπουμ «Everyday Life».

Το EP είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στην πλατφόρμα του Apple Music μέσω ενός φιλμ μικρού μήκους με τις ζωντανές ερμηνείες των δύο μελών της μπάντας.