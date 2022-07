Coldplay και BTS κάνουν ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 με το «My Universe»

Θριαμβευτικό ντεμπούτο για τη σύμπραξη των δύο συγκροτημάτων.

Οι Coldplay και οι BTS κάνουν ντεμπούτο στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 με τη συνεργασία τους στο νέο single «My Universe».

Αυτό είναι το δεύτερο τραγούδι του βρετανικού συγκροτήματος που κατακτά την πρώτη θέση στο Hot 100 και το πρώτο από το 2008, ενώ για το boyband της K-pop μουσικής σκηνής αυτό είναι το έκτο τραγούδι του που κυριαρχεί στην κορυφή του chart, ένα εκθαμβωτικό σερί που ξεκίνησε μόλις τον Σεπτέμβριο του 2020.

Το «My Universe» κυκλοφόρησε στις 24 Σεπτεμβρίου από την Parlophone Records / Warner Music και αποτελεί πρόγευση του νέου άλμπουμ «Music Of The Spheres» των Coldplay που θα αποκαλυφθεί στις 15 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της MRC Data, το «My Universe» κατέγραψε στις Ηνωμένες Πολιτείες την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας 11,5 εκατομμύρια streams και 127.000 ψηφιακές και φυσικές πωλήσεις, ενώ προσέγγισε ένα ραδιοφωνικό κοινό ύψους 5,5 εκατομμυρίων.

Το «My Universe» κάνει επίσης ντεμπούτο στην κορυφή του Digital Song Sales Chart για να επεκτείνει το ρεκόρ των BTS για τα περισσότερα No. 1 (εννέα στον αριθμό) στο συγκεκριμένο chart μεταξύ των συγκροτημάτων.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που οι Coldplay βρίσκονται στην κορυφή του Billboard Hot 100. Το πρώτο και μοναδικό μέχρι πρότινος τραγούδι τους που είχε καταλάβει την πρώτη θέση του chart ήταν το «Viva La Vida», το οποίο αναρριχήθηκε στο No. 1 στις 28 Ιουνίου 2008.

Το συγκρότημα του Chris Martn περίμενε 13 χρόνια, τρεις μήνες και δύο εβδομάδες για να πάρει ξανά τα ηνία του Hot 100, το μεγαλύτερο διάστημα που έχει καταγραφεί από την εποχή της Cher, η οποία ανέβηκε στην κορυφή του chart με το «Believe» στις 13 Μαρτίου 1999, 25 χρόνια μετά την τελευταία φορά που είχε κατακτήσει το No. 1 με το «Dark Lady» το 1974.

Εν τω μεταξύ, το «My Universe» είναι το πέμπτο τραγούδι των Coldplay που εμφανίζεται στο Top 10 του Hot 100 και το πρώτο τραγούδι τους μετά από μια άλλη συνεργασία, το «Something Just Like This» με τους The Chainsmokers, που έφτασε στο Νο. 3 τον Απρίλιο του 2017.

Οι Coldplay εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο Top 10 με το «Speed of Sound», το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο. 8 τον Μάιο του 2005.

Οι BTS έχουν κατακτήσει το No. 1 του Billboard Hot 100 με έξι διαφορετικά τραγούδια σε διάστημα ενός έτους και ενός μήνα, η καλύτερη επίδοση που έχει σημειωθεί από τότε που οι Beatles ανέβηκαν έξι φορές στην κορυφή σε διάστημα ενός έτους και δύο εβδομάδων το 1964 – 66 με τα τραγούδια «I Feel Fine», «Eight Days A Week», «Ticket To Ride», «Help!», «Yesterday» και «We Can Work It Out».

Επίσης οι BTS ισοφαρίζουν την επίδοση του Drake και της Ariana Grande για τον καλλιτέχνη με τα περισσότερα τραγούδια (5) που έχουν κάνει ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard Hot 100.

Τα πέντε τραγούδια του boy band που έχουν κάνει είσοδο κατευθείαν στην πρώτη θέση της κατάταξης είναι τα «Dynamite», «Life Goes On», «Butter», «Permission To Dance» και «My Universe».