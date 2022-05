Coldplay: Απαντούν στην κριτική ότι είναι «χρήσιμοι ηλίθιοι» για τη συνεργασία τους με πετρελαϊκή εταιρεία

Οι Coldplay απάντησαν στις κατηγορίες ότι είναι «χρήσιμοι ηλίθιοι» μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας τους με την εταιρεία πετρελαιοειδών Neste.

Το βρετανικό συγκρότημα έχει δεσμευτεί να ελαχιστοποιήσει το αποτύπωμα του άνθρακα της παγκόσμιας περιοδείας του «Music Of The Spheres World Tour», που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, οι Coldplay ανακοίνωσαν την προηγούμενη εβδομάδα μια συνεργασία με τη φινλανδική εταιρεία πετρελαιοειδών Neste για να προσπαθήσουν να μειώσουν κατά το ήμισυ τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα της περιοδείας τους.

Ενώ η Neste ισχυρίζεται ότι είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός βιώσιμων βιοκαυσίμων στον κόσμο, κατηγορήθηκε για την αποψίλωση περισσότερων από 101.000 στρεμμάτων δάσους το 2019 και το 2020.

Περιβαλλοντικές ομάδες κατηγόρησαν τους Coldplay ότι επιδίδεται σε «πράσινο ξέπλυμα».

Η ευρωπαϊκή μη κυβερνητική οργάνωση «Transport & Environment» εξέδωσε μία αιχμηρή δήλωση για τη συνεργασία των Coldplay με τη Neste, υποστηρίζοντας ότι «πρόκειται για μια εταιρεία που συνδέεται με το είδος της αποψίλωσης των δασών που θα προκαλούσε αποτροπιασμό στον Chris Martin και στους θαυμαστές του».

«Η Neste έχει ιστορικό σκανδάλων, μεταξύ των οποίων η προμήθεια υλών από ελαιοτριβεία φοινικέλαιου που συνδέονται με την αποψίλωση των δασών. Δεν δημοσιεύει πολλές πληροφορίες σχετικά με τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί για τη δημιουργία βιοκαυσίμων, αλλά είναι από τους μεγαλύτερους χρήστες ακατέργαστου φοινικέλαιου και επίσης παράγωγων φοινικέλαιου», σημειώνει η οργάνωση.

«Τα βιώσιμα καύσιμά τους βασίζονται επίσης σε χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια. Καθώς το ήμισυ των ποσοτήτων χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων που προμηθεύεται η ΕΕ εισάγεται – κυρίως από την Κίνα, την Ινδονησία και τη Μαλαισία – υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον αυτά τα απόβλητα κουζίνας είναι πραγματικά “χρησιμοποιημένα”», προσθέτει.

Ο Carlos Calvo Ambel, Ανώτερος Διευθυντής της T&E, κάλεσε τους Coldplay να διακόψουν τη συνεργασία τους με την εταιρεία, λέγοντας: «Δεν είναι πολύ αργά, θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη συνεργασία τους με τη Neste τώρα και να επικεντρωθούν αντ’ αυτού σε πραγματικά καθαρές λύσεις».

Οι Coldplay απάντησαν στην κριτική σχετικά με τη συνεργασία τους με την εταιρεία πετρελαιοειδών με δήλωσή τους.

«Όταν ανακοινώσαμε αυτή την περιοδεία, είπαμε ότι θα κάνουμε ό, τι καλύτερο μπορούμε για να την κάνουμε όσο το δυνατόν πιο βιώσιμη και με χαμηλό αντίκτυπο στον άνθρακα, αλλά και ότι θα είναι ένα έργο σε εξέλιξη. Αυτό παραμένει αλήθεια. Δεν ισχυριζόμαστε ότι τα έχουμε καταφέρει όλα σωστά ακόμα», έγραψαν.

Το συγκρότημα αναφέρθηκε επίσης στις εγγυήσεις που έδωσε η Neste: «Πριν ονομάσουμε τη Neste ως προμηθευτή αυτών των προϊόντων βιοκαυσίμων, λάβαμε την εγγύησή τους ότι δεν χρησιμοποιούν κανένα παρθένο υλικό στην παραγωγή τους – και κυρίως όχι φοινικέλαιο. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι χρησιμοποιούν μόνο ανανεώσιμα απόβλητα, όπως μαγειρικό λάδι και υποπροϊόντα από την παραγωγή ξυλοπολτού».

Οι Coldplay έχουν επίσης επικριθεί για τη συνεργασία τους με την αυτοκινητοβιομηχανία BMW, η οποία παρέχει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για τις συναυλίες τους.

Το συγκρότημα απάντησε και σε αυτές τις αντιδράσεις στη δήλωσή του, σημειώνοντας: «Δεν έχουμε καμία σχέση ή επιρροή στην εταιρική πολιτική τους. Απλώς χρειαζόμαστε τις μπαταρίες τους για να μπορούμε να ηλεκτροδοτούμε τις συναυλίες μας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κάνουμε ό, τι καλύτερο μπορούμε, και πάντα δεχόμαστε ευχαρίστως προτάσεις για το πώς να το κάνουμε καλύτερα».

Οι Coldplay θα ολοκληρώσουν τον επόμενο μήνα τις συναυλίες της περιοδείας τους «Music Of The Spheres World Tour» στη Βόρεια Αμερική και από τον Ιούλιο μέχρι τον Αύγουστο θα συνεχίσουν τις συναυλίες τους στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

We're proud to partner with @NesteGlobal to make our Music Of The Spheres World Tour as sustainable as possible. Their ultra low-emission renewable fuels will play a major part in our efforts to minimise the tour’s climate impact 🌎 Learn more 👉 https://t.co/pSTuieo2MA pic.twitter.com/I2qPJVuyBq

— Coldplay (@coldplay) May 5, 2022