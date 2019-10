Έρχεται το όγδοο studio album των Coldplay.

Οι Coldplay ανακοίνωσαν την κυκλοφορία ενός ολοκαίνουργιου και δη διπλού άλμπουμ με τίτλο «Everyday Life».

Η μπάντα προμήνυσε την είδηση με την ανάρτηση ενός σύντομου teaser με μία φωτογραφία των μελών της επεξεργασμένη και σκηνοθετημένη ώστε να παραπέμπει στις αρχές του προηγούμενου αιώνα.

Σημειώνεται ότι η ίδια φωτογραφία είχε εντοπιστεί από περαστικούς σε διάφορα σημεία ανά τον κόσμο.

Στο βίντεο εμφανίζεται επίσης το όνομα «The Wedding Band & Dance Orchestra» και η ημερομηνία 22 Νοεμβρίου 1919, ενώ ακούγεται ως μουσική υπόκρουση μια απαλή ορχηστρική μελωδία.

Οι Coldplay προχώρησαν στη μεγάλη ανακοίνωση επιλέγοντας τον πατροπαράδοτο τρόπο, καθώς έστειλαν μέσω ταχυδρομείου στους θαυμαστές του μία επιστολή δακτυλογραφημένη σε γραφομηχανή.

«Αγαπητοί φίλοι, η δακτυλογραφία μου δεν είναι πολύ καλή, ζητώ συγγνώμη», γράφει ο Chris Martin.

«Ελπίζουμε να είστε καλά όπου κι αν είστε. Τα τελευταία 100 χρόνια ή εκεί γύρω, εργαζόμαστε σε κάτι που ονομάζεται “Everyday Life”. Στις μικρές αγγελίες μπορείτε να γράψετε “διπλό άλμπουμ προς πώληση, ένας πολύ προσεκτικός ιδιοκτήτης”«, συνεχίζει.

«Το πρώτο μισό λέγεται “Sunrise” (Ανατολή) και το δεύτερο “Sunset” (Δύση). Κυκλοφορεί στις 22 Νοεμβρίου. Αντιπροσωπεύει το πώς νιώθουμε για διάφορα πράγματα. Με πολλή αγάπη, Chris, Jonny, Guy και Will Champion.»

Το «Everyday Life» είναι το όγδοο άλμπουμ των Coldplay και έρχεται σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το δίσκο «A Head Full of Dreams», αν και το Δεκέμβριο του 2018 η μπάντα είχε κυκλοφορήσει το live album «Live in Buenos Aires» που συνοδευόταν από τη συναυλιακή ταινία «Live in São Paulo».